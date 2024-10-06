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Тото Вольфф: об Антонелли: «Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном»

Вольфф ориентировался на путь Хэмилтона, приглашая Антонелли в «Мерседес».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал сравнения будущего гонщика команды Андреа Кими Антонелли с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

Вольфф признал, что больше держал в уме историю Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари»: британец дебютировал в «Макларене» в 2007 году и сражался с напарником Фернандо Алонсо за титул с первого же сезона в «Формуле-1».

«Думаю, проект, который сильнее меня впечатлил, имеет больше схожего – карьера Хэмилтона. Его рост в молодежных сериях и влияние в «Формуле-1» произошли в то время, когда можно было проводить гораздо больше тестов, чем Кими может сейчас.

Рон [Деннис, руководитель «Макларена» в то время] сказал, что Льюису надо не торопиться, привыкнуть к «Ф-1» – в том числе потому, что Алонсо был в «Макларене». Но этого так и не произошло, Льюис сразу же стал конкурентоспособным, это была история успеха.

Учитывая нынешнюю подготовку, Кими способен запрыгнуть в наш болид и быть конкурентоспособным. Однако «Ф-1» стала другим зверем, если сравнивать с временем дебюта Хэмилтона. Стало куда больше изменений и граней, чем раньше. Больше давления и социальных сетей, так что, на мой взгляд, важно, чтобы все двигалось в нужном направлении, чтобы сохранялись правильные приоритеты, а несущественные вещи отбрасывались.

Цель – создать новую историю успеха, как случилось с Хэмилтоном», – заявил Тото в интервью Autosprint.

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Тото Вольфф: «Мерседес» хочет, чтобы Антонелли пришел свежим, не зараженным опытом «Уильямса»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФеррари
logoМакларен
logoРон Деннис
logoФернандо Алонсо
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoМерседес
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
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