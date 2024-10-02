Гюнтер Штайнер: «В 2026 году вижу Ферстаппена в «Мерседесе»

Штайнер высказался о будущем Ферстаппена и команды «Ред Булл».

Бывший руководитель «Хааса » считает, что с ухудшением результатов давление на руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера будет только возрастать. И что это может привести и к более тяжелым для команды последствиям:

«Безусловно. Пока ты выигрываешь – ты можешь делать все, что хочешь. Но вот когда вы перестаете побеждать – ты оказываешься в уязвимом положении. Скажем так, твой пуленепробиваемый жилет становится все тоньше и тоньше. И в какой-то момент, когда в тебя начнет лететь все больше и больше путь, защищаться станет очень трудно».

Также Штайнер поделился мнением о будущем Макса Ферстаппен и прокомментировал высказывание Хорнера о гипотетическом интересе «Ред Булл» к Джорджу Расселлу:

«Я думаю, что Макс перейдет в «Мерседес». Хотя у него есть несколько вариантов. Но в 2026 году я вижу его в «Мерседесе ».

Что касается Расселла – то да, можно сказать, что так команды обмениваются ударами. Но с другой стороны, дыма без огня не бывает. Ведь если Макс все-таки уйдет, Кристиану потребуется топ-пилот для «Ред Булл ». И кандидатура Джорджа вполне подходит».

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