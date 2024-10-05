Фредерик Вассер о Бермэне: «Я был очень впечатлен его выступлениями»

Вассер похвалил Бермэна за выступления в «Ф-1».

Пилот молодежной Академии «Феррари» и «Формулы-2» Оливер Бермэн в этом сезоне провел два Гран-при , подменяя других гонщиков. В Саудовской Аравии он заменил Карлоса Сайнса в «Феррари », у которого возникли проблемы с аппендицитом, а в Баку провел уик-энд уже в составе «Хааса », когда американской команде понадобилась замена для дисквалифицированного Кевина Магнуссена.

По словам руководителя «Феррари», своими выступлениями Бермэн произвел на него очень хорошее впечатление – и в первую очередь француз отметил уверенность гонщика в себе и минимальное количество ошибок.

В следующем году Бермэн полноценно дебютирует в «Формуле-1» и проведет сезон в составе «Хааса».

«Достаточно быстрых гонщиков можно [относительно легко] найти. Я не говорю о людях, которые демонстрируют мега-скорость, а скорее о просто хороших гонщиках. Но на самом деле главное – это работа по ходу гоночного уик-энда в целом и не допущение ошибок.

Например, вспомните выступление Олли Бермэна в Саудовской Аравии. Лично я был очень впечатлен тем, как он поработал – но даже больше меня впечатлило то, что он не допустил ошибок ни на старте, ни на пит-стопах, ни при работе со всеми процессами, которыми должен заниматься гонщик, находясь за рулем болида, причем быстрого болида.

Он же не допустил ни одной ошибки по ходу всего гоночного уик-энда – притом, что он провел за рулем всего два дня [и не тренировался в 1-2 практиках]. Это было впечатляюще. Сейчас мы видим приход нового поколения гонщиков. Которые очень хорошо ориентируются в ситуации и все контролируют за рулем болида. И не допускают ошибок.

В Баку [в составе «Хааса»] Олли тоже провел очень хороший уик-энд. Притом, что трассы и в Баку, и в Джидде – очень сложные. Это не то, что выступать, например, в Барселоне. И он, если честно, весь уик-энд демонстрировал просто отличные выступления. Возможно, он чуть-чуть перестарался и был слишком оптимистичен на старте 3-й практики [вылетев с трассы], но в целом очень сильно провел тот уик-энд», – рассказал Вассер .

Гельмут Марко: «Бермэн и Колапинто доказали, что философия 3-х лет подготовки, которой придерживаются некоторые команды, устарела»