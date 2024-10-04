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Гельмут Марко: «Бермэн и Колапинто доказали, что философия 3-х лет подготовки, которой придерживаются некоторые команды, устарела»

Марко призывает команды «Ф-1» больше доверять молодежи.

Советник «Ред Булл» отметил, что примеры Оливера Бермэна и Франко Колапинто говорят о том, что молодые гонщики нового поколения уже готовы выступать в «Формуле-1».

В «Ред Булл», в свою очередь, также продолжают придерживаться данной философии и предоставили место в команде «РБ» Лиаму Лоусону.

«Лиам Лоусон сможет принять участие в шести оставшихся Гран-при нынешнего сезона в составе команды «РБ». И мы сможем оценить то, как он проявит себя на фоне Юки Цуноды, а там посмотрим, что случится дальше. Лиам должен продемонстрировать выступления, достойные «Формулы-1», как он делал в предыдущих случаях. Ведь у нас есть и другие сильные юниоры – такие, как Аюму Иваса и Исак Хаджар.

Своими выступлениями в Гран-при Оливер Бермэн и особенно Франко Колапинто доказали, что молодые гонщики готовы выйти на новый уровень. И что философия, которой придерживаются боссы некоторых команд – что переводить гонщиков в топ-команды можно только после того, как они наберутся опыта, проведя три года где-то еще, – на данный момент попросту устарела. Своим выбором гонщика это доказал «Мерседес», а «Ред Булл» уже неоднократно доказывал это в прошлом.

Так что да, команды могут полагаться на молодых пилотов. Да, определенный риск всегда существует, но это управляемый риск и оно того стоит. После того, как молодые гонщики продвинулись наверх по лестнице юниорских серий, им нужно давать шанс проявить себя за рулем болида «Ф-1». И в целом все работает отлично. Но увы, это очень дорого стоит. Начиная с картинга и продолжая в юниорских сериях. Так что ФИА нужно начинать именно отсюда – и найти способ взять под контроль расходы в юниорских сериях», – рассказал Марко.

Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoЛиам Лоусон
logoОливер Бермэн
logoРБ
Франко Колапинто
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