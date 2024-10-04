Продажи билетов на Гран-при США заметно выросли после окончания доминирования Ферстаппена

Организаторы Гран-при США отмечают рост билетов на фоне конкуренции в «Ф-1».

Президент «Трассы Америк » в Остине Бобби Эпштейн отметил, что с момента окончания доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл » в «Формуле-1», в США отмечают резкий рост зрительского интереса к соревнованиям.

«Думаю, в преддверии Гран-при этого года у нас все хорошо. Хотя в этом году ситуация несколько изменилась с точки зрения болельщиков – потому с того момента, как Макс Ферстаппен перестал побеждать, продажи билетов действительно взлетели. И как мне кажется, в целом действительно здорово видеть то, как события развиваются по ходу нынешнего сезона «Формулы-1», – рассказал Эпштейн.

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