Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграет титул, «Макларен» – Кубок конструкторов, Пиастри станет чемпионом в ближайшие два года с таким болидом»
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, кого считает фаворитом в борьбе между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом за личный титул, а также между «Ред Булл» и «Маклареном» за Кубок конструкторов.
«У [Ферстаппена] уже есть отрыв, теперь просто нужно немного удачи. Если говорить о чемпионате пилотов, то, безусловно, это Макс. Но «Макларен», безусловно, выиграет Кубок конструкторов.
У «Макларена» два очень способных пилота и очень хорошая машина. Но Норрис пока допустил несколько ошибок, которые предпочел бы не допускать», – заявил Берни в интервью sport.de.
По мнению Экклстоуна, напарник Ландо Оскар Пиастри поднимется на вершину в обозримом будущем:
«Австралиец, на мой взгляд, волшебный парень. Он точно будет чемпионом мира в ближайшие два года, если болид будет таким же. Вот что произойдет. Он действительно выделяется среди остальных».
Жак Вильнев: «Если Норрис не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий