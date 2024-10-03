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Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграет титул, «Макларен» – Кубок конструкторов, Пиастри станет чемпионом в ближайшие два года с таким болидом»

Экклстоун поделился прогнозом на сезон-2024.

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун сообщил, кого считает фаворитом в борьбе между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом за личный титул, а также между «Ред Булл» и «Маклареном» за Кубок конструкторов.

«У [Ферстаппена] уже есть отрыв, теперь просто нужно немного удачи. Если говорить о чемпионате пилотов, то, безусловно, это Макс. Но «Макларен», безусловно, выиграет Кубок конструкторов.

У «Макларена» два очень способных пилота и очень хорошая машина. Но Норрис пока допустил несколько ошибок, которые предпочел бы не допускать», – заявил Берни в интервью sport.de.

По мнению Экклстоуна, напарник Ландо Оскар Пиастри поднимется на вершину в обозримом будущем:

«Австралиец, на мой взгляд, волшебный парень. Он точно будет чемпионом мира в ближайшие два года, если болид будет таким же. Вот что произойдет. Он действительно выделяется среди остальных».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sports Mole
logoБерни Экклстоун
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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