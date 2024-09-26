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  • Жак Вильнев: «Если Норрис не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей»
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Жак Вильнев: «Если Норрис не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей»

Вильнев раскритиковал «Макларен» за отсутствие помощи Норрису.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев возложил ответственность на «Макларен» за потенциальный проигрыш личного титула и ответил на вопросы о борьбе Ландо Норриса с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и собственным напарником Оскаром Пиастри.

– Продолжается ли борьба в чемпионате или нужно, чтобы Ферстаппен набрал ноль очков в какой-то гонке?

– Нет, просто нужно что-то еще Ландо Норрису, чтобы навязывать конкуренцию, однако концовка сезона получится веселой, между Максом и Ландо все будет очень плотно.

Макс поменял подход. Он стремится не выигрывать гонки, а зарабатывать очки. Это показатель зрелости – чемпионство важнее, чем победы в гонках. Он знает, что «Макларен» не принимает тяжелые решения, которые должен принимать, и это работает в его пользу. Если Ландо не станет чемпионом, то по вине «Макларена», не по своей.

– Вы знаете, какая это ситуация для команды, когда ты переигрываешь теоретического лидера [в «Уильямсе», Дэймона Хилла]. Что «Макларен» должен сделать с Пиастри?

– «Макларен» создал хаос, и сейчас слишком поздно. Все началось в Венгрии, команда продемонстрировала настоящую слабость, не отдав приоритет Норрису над Пиастри, но мы не знаем, что написано в контракте с Оскаром. Мы не знаем, что Марку Уэбберу, его менеджеру, удалось включить. Он умный парень.

– Что вы имеете в виду?

– Марк всегда оказывался не на той стороне в «Ред Булл», даже когда побеждал Феттеля. Феттелю постоянно отдавали приоритет, много раз. Уверен, он не позволит истории повториться с Оскаром.

Если посмотреть на Монцу, «Макларен» должен был сделать дубль. Команда потеряла очки, такого не должно было произойти. За личный титул сражается Норрис.

– Удивляет ли вас Норрис, есть ли у него недостаток инстинкта убийцы, является ли проблемой дружба с Максом за пределами трассы?

– Макс осознает угрозу с его стороны. У них были настоящие сражения, и это здорово. Полагаю [Ферстаппен] уже рассматривает его как реального соперника. Это первый вызов, который нидерландцу бросили со времен Льюиса Хэмилтона.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Marca
Дэймон Хилл
Гран-при Венгрии
Гран-при Италии
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
logoРед Булл
logoМарк Уэббер
logoУильямс
logoСебастьян Феттель
logoЖак Вильнев
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
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