Гельмут Марко о штрафе Ферстаппена за мат: «Штайнер делал это без каких-либо последствий»

Марко рассказал о двойных стандартах в ФИА.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко посчитал несправедливым штраф Макса Ферстаппена за мат на пресс-конференции перед Гран-при Сингапура , приведя в пример экс-руководителя «Хааса » Гюнтера Штайнера.

«ФИА также выбрала неверный путь, оштрафовав Макса, который на пресс-конференции в четверг использовал ругательство, которое в гоночном мире слышится столь часто, что фактически стало частью повседневного языка. Более того, он использовал слово по отношению к объекту, то есть к машине, не к человеку.

Я считаю, используются разные критерии, если посмотреть на то, что делал Гюнтер Штайнер, к примеру, без каких-либо последствий. Все это очевидно преувеличено и смехотворно – на мой взгляд, у нас совершенно иные причины для беспокойства. Однако, полагаю, Макс очень здорово отреагировал и четко дал понять, что думает о границах разрешенного, очень точно подобрал слова.

Приводили доводы, что все случилось на пресс-конференции. Но надо допускать эмоции. Если вы насколько моралист, можно запикать сомнительные утверждения. В целом «Формула-1 » эмоционально заряжена, и то, как пилоты выражают свои эмоции в зависимости от характера – часть игры.

Тем не менее мы как команда мало что можем поделать. Можно лишь надеяться на понимание со стороны спортивных властей. Нельзя лишать работу гонщиков удовольствия, внедряя слишком много правил. Для Макса важен фактор веселья и понимание, что спорт может также приносить удовольствие. Я сам являюсь сторонником старого английского высказывания «let them race» («дайте им гоняться»)», – поделился мыслями Марко.

Сам Штайнер утверждал, что ни разу не использовал нецензурную лексику на официальных пресс-конференциях ФИА.

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