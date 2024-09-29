Йос Ферстаппен о борьбе ФИА с матом: «Абсурдная и нелепая идея»

Йос Ферстаппен раскритиковал ФИА за попытки цензуры в отношении гонщиков.

Во время гоночного уик-энда в Сингапуре Макс Ферстаппен был оштрафован за мат на пресс-конференции – судьи обязали пилота «Ред Булл » выполнить определенный объем общественных работ на благо ФИА .

Решение вызвало серьезное недовольство у многих команд и пилотов.

Позже выяснилось, что подобные штрафы начали выписывать во всех соревнованиях под эгидой ФИА. Так, Себастьян Ожье получил отложенный штраф в размере €30000 за нецензурные выражения в адрес судей во время Ралли Греции.

«Мне это кажется самой абсурдной и нелепой идеей. При этом мы видим, как то же самое теперь происходит и в WRC. Как мне кажется, ФИА сейчас плохо справляется со своей работой. Но, опять же, лучше мне слишком подробно об этом распространяться», – рассказал Ферстаппен.

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