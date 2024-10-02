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Джеки Стюарт о Хэмилтоне в «Феррари»: «Необычное решение, хотя Льюису по-прежнему хватает мастерства и таланта»

Джеки Стюард высказался о переходе Хэмилтона в «Феррари».

Трехкратный чемпион «Формулы-1» признал, что решение Льюиса присоединиться к Скудерии в 40 лет его несколько удивило. Хотя Стюарт считает, что несмотря на возраст Хэмилтону хватит скорости, чтобы добиться там успеха.

«Да, я был несколько удивлен этим – ведь мы говорим о гонщике, который в 40 лет переходит в команду, которая лишь недавно вновь стала конкурентоспособной.

«Феррари» пережила немало спадов, в команде несколько раз происходили кардинальные изменения в структуре управления, что оказывало деструктивное влияние.

Хотя сейчас им удалось стабилизировать ситуацию. И сейчас Льюис и сам видит, что любой визит на базу «Феррари» в Маранелло производит впечатление.

Вряд ли в «Формуле-1» есть еще один бренд с такой историей, как у «Феррари», учитывая, сколько эта команда выступает в гонках.

При этом в 40 лет Льюису будет труднее добиться там успеха, чем если бы этот переход состоялся, когда ему было 25-30 лет. Но Льюису по-прежнему хватает и мастерства, и таланта. Это совершенно очевидно – в качестве примера можно вспомнить последний Гран-при Великобритании.

Да, его решение перейти в «Феррари» было необычным, но в какой-то момент ему придется завершить карьеру. И сейчас ему кажется, что время еще не пришло, и тут я его прекрасно понимаю», – рассказал Стюарт.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Джеки Стюарт
logoФормула-1
logoМерседес
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