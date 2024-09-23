«Кристиан любит разжигать подобные ситуации». Тото Вольфф ответил на слова Хорнера об интересе «Ред Булл» к Расселлу

Вольфф исключил уход Расселла из «Мерседеса».

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что у Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли заключены с «Мерседесом » долгосрочные соглашения, подразумевающие опции продления.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, рассуждая о вопросе формирования состава пилотов, допустил приглашение в «Ред Булл» Джорджа Расселла , формально контракт которого с «Мерседесом» рассчитан до конца 2025 года.

«Мне кажется, Кристиан просто любит разжигать подобные ситуации, раздувая из мухи слона, это часть игры.

Джордж Расселл – пилот «Мерседеса». Он всегда был им и, я надеюсь, всегда будет. У нас с ним заключен долгосрочный контракт.

Расселл и Антонелли – это наше будущее. Они были и будут пилотами «Мерседеса». С Джорджем и Кими у нас заключены долгосрочные соглашения, предусматривающие сложную систему опций продления при условии достижения определенных условий», – рассказал Вольфф .

Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»