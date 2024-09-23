«Кристиан любит разжигать подобные ситуации». Тото Вольфф ответил на слова Хорнера об интересе «Ред Булл» к Расселлу
Вольфф исключил уход Расселла из «Мерседеса».
Исполнительный директор немецкой команды отметил, что у Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли заключены с «Мерседесом» долгосрочные соглашения, подразумевающие опции продления.
Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, рассуждая о вопросе формирования состава пилотов, допустил приглашение в «Ред Булл» Джорджа Расселла, формально контракт которого с «Мерседесом» рассчитан до конца 2025 года.
«Мне кажется, Кристиан просто любит разжигать подобные ситуации, раздувая из мухи слона, это часть игры.
Джордж Расселл – пилот «Мерседеса». Он всегда был им и, я надеюсь, всегда будет. У нас с ним заключен долгосрочный контракт.
Расселл и Антонелли – это наше будущее. Они были и будут пилотами «Мерседеса». С Джорджем и Кими у нас заключены долгосрочные соглашения, предусматривающие сложную систему опций продления при условии достижения определенных условий», – рассказал Вольфф.
Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»
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