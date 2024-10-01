Фернандо Алонсо: «3-й титул «Ф-1» в ближайшие 2-3 года – единственный приоритет»

Алонсо нацелен вновь стать чемпионом мира.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил о намерении стать лучшим в «Формуле-1» впервые с 2006 года.

«В данный момент я не планирую покидать Большой цирк. Сейчас я полностью сосредоточен на «Формуле-1». В ближайшие два или три года я хочу выиграть третий титул. Это мой первый и единственный приоритет в данный момент.

А затем посмотрим – тогда мне будет уже 45, 46 лет», – заявил испанец.

Двукратный чемпион «Формулы-1» ответил на вопрос о потенциальном участии в «500 милях Индианаполиса»:

«Сейчас – нет.

Это очень привлекает: выиграть Гран-при Монако в «Формуле-1», «Ле-Ман» в гонках на выносливость и «Инди-500» на «овале» – завоевать Тройную корону автоспорта. Я пробовал на «Инди-500» трижды, но не получилось. Это единственное, чего недостает.

На мой взгляд, те усилия, которые требуются для «Инди-500», количество вещей, которым предстоит заново обучиться – их слишком много. Вот мое мнение прямо сейчас.

Кроме того, у меня есть и другие цели в жизни. Считаю, следующим главным вызовом станет ралли «Дакар». Если получится выиграть на «Дакаре», это будет иметь огромное значение для меня лично, ведь я способен побеждать в «Формуле-1», в гонках на выносливость, в Ле-Мане и Дайтоне. Если я смогу одержать победу в ралли, для меня как гонщика это будет очень важно».

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