Гельмут Марко об отказе «Ред Булл» от Алонсо: «Матешиц сказал, что мы не покупаем звезд, а создаем их»

Марко рассказал о причинах отказа от кандидатуры Алонсо.

Советник «Ред Булл» признал, что в прошлом команда рассматривала кандидатуру двукратного чемпиона и даже вела с ним переговоры. Однако в итоге владелец «Ред Булл» Дитрих Матещиц высказался за продолжение политики вкладываться в молодых талантов вместо приглашения готовых звезд.

«Мы приняли такое решение в том числе из-за философии, которой придерживался Дитрих Матешиц . В свое время мы вели переговоры с Фернандо Алонсо , но в итоге Дитрих сказал, что мы не покупаем звезд, а создаем их сами.

Так что да, речь в том числе сейчас идет и о наследии. О том, чтобы придерживаться той же философии, стараться действовать дальновидно и прозорливо – это виденье привнес в «Ред Булл » Матешиц», – рассказал Марко.

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