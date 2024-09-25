Фернандо Алонсо: «Думаю, машина 2026 года – первая, на разработку которой в «Астон Мартин» сможет повлиять Ньюи»

Алонсо поделился мнением о влиянии Ньюи на «Астон Мартин ».

Ньюи сможет начать работу в британской команде с марта 2025 года.

Алонсо спросили, сможет ли Ньюи, на его взгляд, повлиять на разработку болида «Астон Мартин» 2025 года, или же сосредоточится на болиде для сезона-2026.

«Мне бы хотелось сказать «да», но я, если честно, на самом деле так не думаю. Я думаю, что в марте 2025 года основное внимание команд уже будет сосредоточено на проектах болидов 2026 годап и грядущей смене технического регламента. Начиная работать в марте у тебя уйдет какое-то время на то, чтобы со всеми познакомиться и сработать, обжиться на базе – и к тому моменту уже будет апрель или май.

И я не думаю, что команде стоит тратить слишком много времени на сезон-2025, только если вы не боретесь за титул. Да, я надеюсь, что нас ждет приятный сюрприз, но я в этом сомневаюсь. Так что я думаю, что машина 2026 года – первая, на разработку которой сможет повлиять Ньюи», – рассказал Алонсо.

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