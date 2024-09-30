Кристиан Хорнер об уходе Ньюи и Уитли: «Мы же не кричим о том, что «Ред Булл» переманил более 200 сотрудников из «Мерседеса»
Хорнер высказался об уходе из «Ред Булл» Ньюи и Уитли.
Глава конструкторского бюро «Ред Булл» Эдриан Ньюи решил присоединиться к «Астон Мартин», а спортивный директор команды Джонатан Уитли принял предложение стать руководителем команды «Ауди» с 2026 года.
Руководитель «Ред Булл» отметил, что спокойно относится к потере Ньюи и Уитли, поскольку команда активно нанимает новых сотрудников, в том числе переманивая их у прямых конкурентов.
«С Эдрианом у «Ред Булл» был потрясающий период. Он играл очень важную роль во всем, что мы делали. И мы с большой любовью и гордостью будем вспоминать обо всем, чего смогли вместе добиться. Но он решил принять новый для себя вызов. Мы знали, что это произойдет, и готовились к этому.
Эдриан находился на грани ухода на пенсию в течение последних 10 лет, так что мы должны были к этому подготовиться. И я считаю, что мы достаточно сильны. Он решил пойти другим путем. Как и Джонатан Уитли, который тоже очень давно работал в «Ред Булл». Да, это громкие имена, но это лишь два человека.
На самом деле это лишь два человека, а в «Ред Булл» работает 2000 сотрудников. При этом за последние 12 месяцев мы наняли примерно 250 новых сотрудников – во все сферы проекта, в моторное подразделение, в новый цех по производству двигателей, и так далее.
При этом мы не кричим о том, что переманили более 200 сотрудников из «Мерседеса». Сейчас очень много внимания уделяется уходу двух людей, просто потому что их имена на слуху у всех», – рассказал Хорнер.
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