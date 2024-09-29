Фредерик Вассер: «Сделаем все, чтобы улучшить работу болида за счет небольших обновлений – они будут готовы к этапу в Остине»

Вассер оценил перспективы «Феррари » в оставшихся гонках.

Руководитель Скудерии отметил, что на Гран-при США все команды, почти наверняка, привезут последние в этом сезоне обновления для своих болидов.

«Мы все знаем, что мы уже активно начали работу над машиной 2025 года. При этом мы сделаем все возможное, чтобы улучшить работу текущего болида за счет небольших обновлений, которые будут готовы к следующей гонке.

Полагаю, что в Остин все команды привезут последние в этом году обновления машин. Это будет так для нас, а также, я полагаю, и для всех остальных команд.

При этом, как вы сами можете видеть, в 5-6 последних гонках борьба в пелотоне идет очень плотная, так что решающую роль может сыграть даже самая большая деталь», – рассказал Вассер .

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