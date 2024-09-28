WRC. Себастьян Ожье вслед за Ферстаппеном протестует против ФИА: «Гонщикам сказали заткнуться, не только в ралли»
Восьмикратный чемпион мира по ралли Себастьян Ожье, выступающий за «Тойоту», последовал примеру лидера «Формулы-1» Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
На Ралли Чили Ожье, как и Ферстаппен, не стал давать подробные интервью после условного штрафа в 30000 евро за высказывания в адрес ФИА на предыдущем этапе в Греции. Тогда Себастьян пожаловался на состояние трассы и привлек внимание к вопросам безопасности.
Француз объяснил свою позицию.
«Я не особо хочу говорить – нам сказали, что не нужно это делать в данный момент. Это не фантастическая реакция с моей стороны, я ничего не имею против вас [интервьюера] лично или болельщиков. Мне жаль, но у нас очень мало инструментов, которые можно использовать.
У меня нет желания говорить, и, как я сказал, мне жаль всех людей, которые заслуживают лучшего, однако верхушка ФИА сказала нам заткнуться – это немного грустно. Это происходит не только в ралли – посмотрим, что принесет будущее», – заявил Ожье RallyTV.
К протесту Себастьяна присоединился и чемпион 2019 года Отт Тянак («Хендэ»).
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