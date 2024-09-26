Мировые гонки воюют с матом в «Ф-1» – «мы не рэперы». Но… Рэп же правда поглощает Гран-при!

Соскучились по внутренним политическим войнам в «Формуле-1»? У нас новая серия – причем на абсолютно пустом месте!

Перед Гран-при Сингапура Международная автомобильная федерация (ФИА) выставила пилотам глупый запрет на использование бранных слов в радиопереговорах и любых официальных сессиях с выводом в прямые трансляции и на ТВ. Аргументация не слишком сдержанного и очень эмоционального президента ФИА Мохамедда бен Сулайема была настолько же «интересной»: «Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы.

Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми», – заявил Мохаммед бен Сулайем.

Новости о запрете мата не оставили равнодушным никого из гонщиков. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен сразу раскритиковал новые правила – и ФИА моментально нашла у него мелкий кейс бранной лексики на одной из недавних пресс-конфереций. Итог – наказание в виде общественных работ, бунт и война.

Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон не только поддержал коллегу, но и вообще разглядел в словах президента Федерации тайный злой посыл: «Мне не понравилось, как он это выразил, говорить «рэперы» – это очень стереотипно. И большинство рэперов черные. Он неправильно выбрал слова. Есть расовый элемент».

Льюис Хэмилтон и Jay-Z

Сравнение «Формулы-1» с рэпом выглядит забавно еще и потому, что серия, на самом деле, тесно связана с хип-хоп культурой!

Вряд ли найдется этап в современной «Ф-1», на котором среди гостей вы не найдете хотя бы одного рэпера. Они дают концерты во время гоночных уик-эндов, их треки попадают в официальные плейлисты от «Ф-1», ну а некоторые просто искренне любят серию.

Рианна и ASAP Rocky – креативный директор партнерства «Пумы» и «Ф-1»

Давний фанат «Ф-1» Will.i.am, например, даже написал для чемпионата рэп-гимн – в рамках полноценной амбассадорской программы музыкального партнерства . И снимал клип на гоночном треке!

На Гран-при Майами DJ Khaled и Will.I.AM дирижировали оркестром на новой церемонии презентации гонщиков, как в финале НБА . А вел ее LL Cool J:

А новую эру «Заубера» перед началом сезона-2024 аннонсировал Drake (как партнер титульного спонсора команды – компании Stake):

Американский стилист Джун Эмброуз, которая одевала Busta Rhymes, Jay-Z и Missy Elliott, привносит хип-хоп в мир «Формулы-1», сотрудничая с «Пумой» при создании автоспортивных коллекций бренда. В частности – «Феррари».

Кстати, в съемке рекламной кампании для этой коллекции приняли участие Наоми Шифф – гонщица (серия W) и телеведущая (SkySportsF1), а так же бывшая девушка Карлоса Сайнса – испанская модель, инфлюенсер и журналист Иса Эрнаес.

А вот пример работы A$AP Rocky:

Bud Bunny пишет целые альбомы, наполненные отсылками к «Формуле-1». А в клипах снимается с болидом Макса, вставляет кадры с болидами, несущимися по Монако, и тусит с Чеко.

🎵 «Пьем море шампанского, мы никогда не испытываем жажды Первым зашел Ферстаппен, а затем – Чеко».

🎵 «Поверьте, в жизни машины «Ф-1» быстрее».

🎵 «Жизнь пролетает, как Ферстаппен в «Формуле-1».

🎵 «Я больше не на вершине, я в своей лучшей форме. Поэтому они молятся, чтобы я разбился, словно Айртон Сенна».

Имена гонщиков все чаще всплывают в треках самых разных артистов со всех уголков света. Одних упоминают вскользь:

🎵 «Быстр, как Норрис. Быстр как Ландо Норрис».

🎵 «Место Кими Райкконена в «Лотусе» синоним скорости. Словно перекрученный двойной край, Истмус... Ударяю, сидя словно Кими на пит-стопе»

Другим посвящают целые треки.

🎵 «Разгоняюсь, разгоняюсь, разгоняюсь, разгоняюсь. Я – Чеко Перес. Я – Чеко Перес. Я – Чеко Перес».

🎵 «Формула-1». Я на подиуме. Брызгаю шампанским».

🎵 «Бык в крови. Турбо в венах. Вернулся на трассу. Придерживаюсь стратегии. Крутой характер, гоняю в Малайзии. Сражаюсь с изношенными шинами во время сложного круга. Дрифтую в поворотах, вижу флаг, пересекаю финишную черту».

Просто он – постоянный визитер паддока действующих чемпионов мира. Можно сказать, уже один из амбассадоров в Латинской Америке – у него море снимков из гаражей с Пересом буквально через Гран-при.

Что уж говорить, если и на стартовой решетке у нас есть рэпер. Сэр Льюис Хэмилтон однажды принял участие в треке своей подруги Кристины Агилеры под псевдонимом XNDA.

Фан факт: куплет Хэмилтона – самая прослушиваемая часть песни, согласно статистике видеосервиса.

«Он провел годы, пытаясь выработать собственный стиль пения, и сейчас уже почти готов начать карьеру музыканта», – цитирует Агилеру The Sun. Творческие способности Льюиса высоко оценила и популярная британская певица Джесс Глинн: «Я знакома с Льюисом – он классный, очень милый. Мы подружились после одного из моих концертов на «Формуле-1». Время от времени мы общаемся, он по-настоящему клевый парень. Любит музыку и очень талантлив во многих сферах жизни. Знаю, что он по-настоящему увлечен своей музыкой. И также знаю, что когда он выпустит альбом, то он вам очень понравится».

Еще Льюис иногда показывает свои демки во время прямых эфиров.

И устраивает фэшн-перфомансы в поддержку рэперской культуры. Как, например, на Гран-при Саудовской Аравии, где Хэмилтон появился в кольце с изображением четырех величайших хип-хоп артистов в истории: The Notorious B.I.G., 2PAC, Ol’ Dirty Bastard, Eazy-E.

А с современными музыкантами Хэмилтон дружит лично.

«Я слышал о том, что люди обсуждают музыку Льюиса и, нужно отметить, что он довольно хорош. Я бы хотел услышать его вещички. Я знаю, что он что-то пишет», – рассказал Naughty Boy.

Хвалил пилота «Мерседес» и Канье: «Льюис Хэмилтон был у меня в гостях и включил какую-то музыку... И все такие: «Что это за музыка?». Оказалось, что это музыка Льюиса Хэмилтона... Она была хороша, очень-очень хороша».

Но не смотря на похвалу от коллег, интеграцию в хип-хоп культуру и странные речи от ФИА, Льюис все же согласился с мнением Федерации и поддержал ее решение: «С одной стороны, когда мне было 22, я не так уж сильно думал об этом – эмоции просто бурлят, и ты говоришь то, что приходит к голову, забывая о том, сколько людей и детей слушают.

В этом плане я согласен. Можно послушать некоторых из молодых пилотов – они пока не поняли, но в какой-то момент, наверное, поймут.

Уверен, если будут штрафы, люди прекратят. Я не знаю, необходимо ли это, но, безусловно, сейчас слишком много [мата]».

Но когда речь от брани переходит к сравнению с рэперами, №44 триггерится моментально – на почве расизма! И теперь даже поддерживает бунт коллеги – на пресс-конференции, где Макс устроил свою акцию протеста против наказания, которое он получил за мат, Льюис высказался в его защиту и даже призвал к эскалации: «Честно говоря, мне кажется, что это просто смехотворно. В конце концов, это ведь «Формула-1 » – вершина автоспорта. Лично я бы не стал делать ничего подобного, и я надеюсь, что Макс тоже не будет [подчиняться ФИА и участвовать в общественной деятельности в качестве отбытия штрафа]», – рассказал Хэмилтон.

Сам же Макс грозит уходом из серии, если руководство продолжит придумывать странные правила: «Не знаю, насколько серьезно они все это воспримут. Но, на мой взгляд, если хватит, то значит, хватит. Посмотрим. Все это продолжится, не сомневаюсь.

Это не проблема, ведь «Формула-1 » продолжит существовать и без меня, но для меня это также не проблема. Вот как все обстоит...

Вот о чем я думаю. Я не должен тратить энергию на ситуацию с наказанием, потому что все это очень глупо».

История с запретом нецензурной лексики в «Формуле-1» только набирает обороты. Ассоциация гонщиков Гран-при уже готовит ответ ФИА. Об этом рассказал ее президент, бывший пилот «Ф-1» Алекс Вурц : «Мне интересно, сколько пожизненных обязательств выполнять общественные работы получил бы за использование ругательств на букву «Ф» Гюнтер Штайнер [бывший руководитель «Хааса»]. Наоборот, он только прославился благодаря такой манере общения. И Netflix потом показывал это по всему миру, и никаких проблем. А теперь они неожиданно вот так все меняют?

Как президент Ассоциации гонщиков Гран-при я могу официально заявить, что мы, разумеется, обсудим этот вопрос во внутреннем кругу, придем к консенсусу, а потом подумаем, будем ли говорить об этом с президентом ФИА , и в какой форме».

Бен Сулайем уже много раз взрывал мир «Ф-1» необдуманными твитами и заявлениями – о женщинах, стоимости серии и команд, власти над чемпионатом и попытками принудить участников к принятию 11-го коллектива. Но теперь его инициатива появилась вообще на ровном месте – с максимально спорными формулировками и в тот момент, когда «Ф-1» наращивает доходы, новую аудиторию и узнаваемость именно за счет внедрения в одну из самых популярных мировых культур.

Создает ли президент ФИА дополнительную ценность такими действиями тому, что должен регулировать, или только вредит? И не устроят ли ему все-таки импичмент?

Что еще почитать о кроссоверах моды и «Ф-1»?

Фото/видео: youtube.com/channel/ChristinaAguilera ; youtube.com/32mob ; fia.com ; youtube.com/abad33 ; youtube.com/marcelo4real845 ; youtube.com/BadBunnyPR ; facebook.com/LewisHamilton ; x.com/scuderiaferrari ; instagram.com/isahernaez ; x.com/scuderiaferrari ; x.com/ErikvHaren ; instagram.com/asaprocky ; Jay Hirano/AFLO, Florent Gooden/Dppi/Global Look Press ; East News /Xavi Bonilla / DPPI via AFP; Gettyimages.ru /Swan Gallet/WWD/Penske Media, Dan Istitene – Formula 1