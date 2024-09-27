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  • Карун Чандок: «Лоусона ждет очень сложное испытание – ведь он заменил одного из самых популярных пилотов «Ф-1»
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Карун Чандок: «Лоусона ждет очень сложное испытание – ведь он заменил одного из самых популярных пилотов «Ф-1»

Чандок высказался о замене Риккардо на Лоусона в «РБ».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что Лиаму Лоусону будет очень непросто сходу начать выступления в сезоне-2025.

Лоусон проведет в составе «РБ» оставшиеся Гран-при сезона-2024, заменяя Даниэля Риккардо, с которым было решено прекратить сотрудничество. Ожидается, что в следующем году именно Лоусон займет постоянное место в «РБ» и станет напарником Юки Цуноды.

«Не думаю, что в «Ред Булл» такими действиями облегчили жизнь что Лиаму, что Даниэлю…На Гран-при Сингапура они могли бы устроить Риккардо отличные проводы, а вместо этого все вышло как-то неловко, со всеми этими «может быть» от Даниэля.

При этом Лиама ждет очень сложное испытание – ведь он заменил одного из самых популярных пилотов «Формулы-1» и на первом же Гран-при его ждет этап в США и уик-энд со спринтом. Надеюсь, что перед этапом в Остине в «Ред Булл» организуют для Лоусона частные тесты, чтобы он мог освоиться – молодым пилотам нужно давать нормальный шанс с хорошей подготовкой, иначе вы сильно рискуете тем, что они потерпят неудачу», – рассказал Чандок.

Риккардо в «Ф-1» – все? Под слухи об увольнении отобрал лучший круг и гонщика дня у Норриса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Crash.net
Гран-при США
logoРед Булл
logoКарун Чандок
logoФормула-1
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoРБ
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