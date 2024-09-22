Тото Вольфф о состоянии Хэмилтона и Расселла: «Они оба приняли ванны со льдом, им уже лучше»
Вольфф рассказал о состоянии Хэмилтона и Расселла.
После финиша Гран-при Сингапура команда заявила, что Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл не смогут общаться с прессой и выполнить свои привычные обязанности, поскольку оба получили тепловой удар и нуждаются в отдыхе.
Исполнительный директор «Мерседеса» сообщил, что оба гонщика уже чувствуют себя лучше
«Они оба пострадали от перегрева, получили тепловой удар, но сейчас уже все в порядке. Они оба приняли ванны со льдом – думаю, это немного улучшило их состояние, им уже лучше», – рассказал Вольфф.
Хэмилтон и Расселл из-за плохого самочувствия пропустили общение с прессой после Гран-при Сингапура
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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