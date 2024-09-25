Фредерик Вассер: «В Сингапуре «Феррари» упустила хорошую возможность»

Вассер подвел итоги Гран-при Сингапура.

Руководитель «Феррари » признал, что команде стоит работать над повышением стабильности и что к не слишком удачному выступлению в Сингапуре прежде всего привела неудача в квалификации.

«В пятницу в Сингапуре мы смотрелись лучше, а это значит, что в прошедший уик-энд мы все-таки упустили хорошую возможность, вне всяких сомнений. Когда на Гран-при Сингапура вы стартуете с 9 и 10 позиции, вы понимаете, что в субботу что-то сделали не так. И команду явно не стоит в чем-то обвинять за то, как она провела воскресную гонку. Скорее нужно лучше выступать в квалификациях.

При этом я не хочу никого обвинять, все это часть игры. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы стабильнее выступать на дистанции гоночного уик-энда. И я думаю, что это касается всех. Когда вы находитесь в середине пелотона, то после допущенной ошибки отыграть позиции становится очень трудно. И не так важно, когда эта ошибка была допущена – в квалификации, в гонке, или вообще в практике.

Результат уик-энда получился не таким, как мы ожидали, но вот результат самой гонки вышел хорошим. У нас бы хороший темп. Шарль Леклер отлично стартовал, а вот Карлос Сайнс находится на грязной стороне трассы, а также был заблокирован в первом повороте. Но у нас была хорошая стратегия, хорошие пит-стопы, в последних гонках мы хорошо работаем с шинами», – рассказал Вассер .

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