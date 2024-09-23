Джордж Расселл: «Мерседес» и «Макларен» находятся в разных лигах»

Расселл поделился впечатлением о результате Гран-при Сингапура.

Пилот «Мерседеса » отметил, что четвертое место в итоге оказалось максимально достижимым для него результатом, и что по скорости немецкая команда и конкуренты из «Макларена » сейчас находятся в разных лигах.

«После очень тяжелой пятницы мы бы с удовольствием согласились на четвертое место в гонке. Однако наш темп в квалификации позволил поверить в то, что в гонке мы можем добиться большего. Хотя гонка в итоге получилась для нас очень тяжелой – как с точки зрения нехватки скорости, так и с точки зрения физических нагрузок.

Могу сказать, что «Макларен» производит впечатление и находится с нами в разных лигах. Да и Макс Ферстаппен оказался на голову сильнее нас. В итоге на завершающей стадии гонки мы все-таки смогли сдержать «Феррари » Шарля Леклера , так что можно сказать, что нам удалось как-то минимизировать возможные потери. Учитывая темп машины, это лучшее, что мы могли сделать», – рассказал Расселл.

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