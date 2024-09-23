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  • Фредерик Вассер: «Феррари» привезет обновления болида на этап в Остине – полагаю, они будут последними в этом году»
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Фредерик Вассер: «Феррари» привезет обновления болида на этап в Остине – полагаю, они будут последними в этом году»

Вассер оценил положение команды после Гран-при Сингапура.

Руководитель «Феррари» отметил, что команда осталась довольна скоростью болида, но низкие стартовые позиции не позволили добиться большего.

По словам Вассера, команда продолжает работу над улучшением машины этого года, и привезет обновления на предстоящий Гран-при США, которые, при этом, почти наверняка станут последними в этом сезоне, поскольку «Феррари» полностью сосредоточится на машине 2025 года.

«Мы хорошо выступаем на трассах городского типа, и мы понимаем, что потенциал болида позволял добиться большего с точки зрения результатов. И мы знаем, что стало причиной такого выступления – мы стартовали с низких позиций, а на Гран-при Сингапура это всегда трудно.

Тем не менее, я доволен тем, как мы провели гонки. У нас была хорошая стратегия, мы хорошо провели пит-стопы, у гонщиков был хороший темп. В самой гонке все прошло неплохо.

Могли ли мы рискнуть с выбором шин? Скажем так, на старте шины «софт» дают возможность получить максимальный уровень сцепления с трассой, но вот потом вам придется сильно рисковать и очень их беречь – как мы видели на примере Льюиса Хэмилтона. В то время как на «медиуме» нам наоборот удалось лишь нарастить преимущество. Так что я считаю наш выбор правильным – мы стартовали на «медиуме», но разнесли по времени пит-стопы наших гонщиков, разделив стратегию.

Что касается следующих гонок, то мы, как и многие другие команды, привезем обновления на этап в Остине. Мы уже активно работаем над машиной 2025 года, но продолжаем готовить некоторые обновления и для SF-24. Полагаю, обновления в Остине станут последними для всех команд в этом году», – рассказал Вассер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
logoФеррари
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
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