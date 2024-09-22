Шарль Леклер: «Потерял очень много времени, оказавшись позади Хюлькенберга и Алонсо»

Леклер высказался о выступлении на Гран-при Сингапура.

Пилот «Феррари » отметил, что хотя первый отрезок заезда обернулся разочарованием, в дальнейшем ему удался неплохой прорыв, в результате которого он финишировал пятым.

«Мы прекрасно провели гонку. Хотя понятно, что сегодня я расплачивался за вчерашнюю плохую квалификацию. В гонке нам было нужно отыгрываться, и мы неплохо справились. Хотя первая часть гонки обернулась разочарованием, потому что я потерял очень много времени, оказавшись позади Хюлькенберга и Алонсо . А вот затем все начало складываться хорошо. Да, этого оказалось недостаточно, чтобы занять четвертое место, но мы были близки.

Что касается стратегии, то мы много обсуждали тайминг пит-стопа – и мы посчитали, что шансы команды повысятся, если у наших машин будут две разные стратегии, особенно если ближе к концу гонки на трассе появится машина безопасности», – рассказал Леклер .

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