Шарль Леклер о прорыве после неудачной квалификации: «Нужно быть осторожным со словам. Иначе придется отправиться на общественные работы с Ферстаппеном»
Леклер подвел итоги Гран-при Сингапура.
Пилот «Феррари» после неудачи во вчерашней квалификации начал гонку с 9-й позиции, но во многом за счет хорошо исполненной стратегии с поздним пит-стопом сумел отыграться и закончил заезд на 5-м месте.
«Сегодня мы превосходно провели гонку, все сделав правильно. Хотя понятно, что после результата вчерашней квалификации, к которым я снова возвращаюсь. Шины, очевидно, не были прогреты, и если бы я просто не уехал по прямой в первом же повороте, то все могло бы сложиться иначе. Как бы то ни было, главным образом во вчерашнем был виноват я.
И сегодня я поплатился за…как бы это правильно описать…плохую квалификацию. Надо быть осторожным со словами, а иначе мне придется отправиться на общественные работы вместе с Максом, а мне этого совсем не хочется (смеется).
Что касается борьбы за Кубок конструкторов, то «Феррари» сейчас находится в положении снайпера. В том смысле, что мы все-таки слишком далеко от лидеров (смеется)», – рассказал Леклер.
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