Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»

Хорнер допустил приглашение Расселла в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что следит за ситуацией с Джорджем Расселлом , соглашение которого с «Мерседесом » истекает в конце 2025 года.

Немецкая команда не скрывает, что желает подписать лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«У нас есть прекрасные таланты. Есть Лиам Лоусон на скамейке. Мы не вполне уверены, глядя на Колапинто, Бермэна и Антонелли, находится ли он на том же уровне. Лишь время покажет.

Есть Исак Хаджар в «Формуле-2», который до недавнего времени возглавлял чемпионат. Есть очень интересный молодой талант в «Ф-3», Арвид Линдблад.

И, знаете, мы не боимся выглянуть за пределы своего пула гонщиков. У Джорджа Расселла истекает контракт в конце следующего года. Было бы глупо не учитывать это. Есть другие пилоты, талантливые пилоты, у которых также заканчиваются контракты», – заявил Кристиан в эфире Sky Sports.

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