Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что следит за ситуацией с Джорджем Расселлом, соглашение которого с «Мерседесом» истекает в конце 2025 года.
Немецкая команда не скрывает, что желает подписать лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«У нас есть прекрасные таланты. Есть Лиам Лоусон на скамейке. Мы не вполне уверены, глядя на Колапинто, Бермэна и Антонелли, находится ли он на том же уровне. Лишь время покажет.
Есть Исак Хаджар в «Формуле-2», который до недавнего времени возглавлял чемпионат. Есть очень интересный молодой талант в «Ф-3», Арвид Линдблад.
И, знаете, мы не боимся выглянуть за пределы своего пула гонщиков. У Джорджа Расселла истекает контракт в конце следующего года. Было бы глупо не учитывать это. Есть другие пилоты, талантливые пилоты, у которых также заканчиваются контракты», – заявил Кристиан в эфире Sky Sports.
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