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  • Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»
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Кристиан Хорнер: «У Расселла истекает контракт в конце 2025-го, для «Ред Булл» было бы глупо не учитывать это»

Хорнер допустил приглашение Расселла в «Ред Булл».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что следит за ситуацией с Джорджем Расселлом, соглашение которого с «Мерседесом» истекает в конце 2025 года.

Немецкая команда не скрывает, что желает подписать лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«У нас есть прекрасные таланты. Есть Лиам Лоусон на скамейке. Мы не вполне уверены, глядя на Колапинто, Бермэна и Антонелли, находится ли он на том же уровне. Лишь время покажет.

Есть Исак Хаджар в «Формуле-2», который до недавнего времени возглавлял чемпионат. Есть очень интересный молодой талант в «Ф-3», Арвид Линдблад.

И, знаете, мы не боимся выглянуть за пределы своего пула гонщиков. У Джорджа Расселла истекает контракт в конце следующего года. Было бы глупо не учитывать это. Есть другие пилоты, талантливые пилоты, у которых также заканчиваются контракты», – заявил Кристиан в эфире Sky Sports.

Гельмут Марко: «Ферстаппен лоялен «Ред Булл», но хочет быть успешным сейчас. Макс не будет гоняться до 40 лет»

Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
возможные переходы
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoФормула-3
logoФормула-2
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoЛиам Лоусон
Исак Хаджар
logoОливер Бермэн
logoАндреа Кими Антонелли
Франко Колапинто
Арвид Линдблад
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