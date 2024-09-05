Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»

Марко допустил уход Ферстаппена из «Ред Булл» в 2026 году

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о будущем трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена .

– Вы уже знаете, за какую команду Макс будет выступать в 2025 и 2026 годах?

– В следующем сезоне он будет выступать за «Ред Булл».

– А в 2026-м?

– Ну… До этого еще так далеко. Сейчас мы целиком сосредоточены на чемпионате-2024.

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