Гельмут Марко: «В 2025-м Ферстаппен будет выступать за «Ред Булл», до 2026-го еще так далеко»
Марко допустил уход Ферстаппена из «Ред Булл» в 2026 году
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопросы о будущем трехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена.
– Вы уже знаете, за какую команду Макс будет выступать в 2025 и 2026 годах?
– В следующем сезоне он будет выступать за «Ред Булл».
– А в 2026-м?
– Ну… До этого еще так далеко. Сейчас мы целиком сосредоточены на чемпионате-2024.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: oe24
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