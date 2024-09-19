Гельмут Марко: «Ферстаппен лоялен «Ред Булл», но хочет быть успешным сейчас. Макс не будет гоняться до 40 лет»

Марко рассказал, что думает о потенциальном уходе Ферстаппена из «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос о том, беспокоит ли его возможный разрыв с Максом Ферстаппеном на фоне неудачных результатов.

«У Макса сильная связь с «Ред Булл», он очень лоялен. Мы доверили ему в 17 лет, предоставили кокпит. Он об этом не забыл.

Но он не будет гоняться в «Формуле-1» до 40 лет, как Фернандо Алонсо . Поэтому он хочет быть максимально успешным прямо сейчас.

В каждом контракте есть опции выхода, завязанные на результатах. Наша работа – предоставить ему настолько хороший болид, что он не сможет и не будет активировать их. В Азербайджане мы вновь оказались куда ближе к «Макларену» и «Феррари », – отметил Гельмут.

Австриец также поделился мыслями о шансах на Кубок конструкторов и личный титул Ферстаппена:

«[Кубок конструкторов] будет трудно завоевать. У «Макларена » отрыв в 20 очков, и машина работает на каждой трассе. Надо сосредоточиться на Максе и чемпионате пилотов.

У Макса хороший задел, но командный зачет показал, как быстро все может перевернуться. Было бы наивно расслабиться».

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