Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сумеем оказать давление на двух лидеров»

Хэмилтон оценил перспективы команды в предстоящей гонке.

Пилот «Мерседеса », который будет стартовать третьим на Гран-при Сингапура , отметил, что надеется как минимум сохранить позицию, а также побороться с Норрисом и Ферстаппеном, стартующими с первого ряда.

«В гонке постараемся удержаться в темпе с этими ребятами [Норрисом и Ферстаппеном], ведь это отличные гонщики. Хотя понятно, что меня довольно долго не было на столь высоких позициях, и что в последнее время квалификации складывались для меня не лучшим образом. Так что быть в числе лидеров – это здорово. Я очень рад.

Думаю, что с учетом таких стартовых позиций мы с Джорджем Расселлом, надеюсь, сумеем оказать давление на двух лидеров. При этом то, что мы оказались впереди одного «Макларена» и двух «Феррари», с учетом их скорости – это потрясающий результат. Надеюсь, завтра мы сумеем сдержать этих ребят», – рассказал Хэмилтон .

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