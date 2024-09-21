  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
7

Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, сумеем оказать давление на двух лидеров»

Хэмилтон оценил перспективы команды в предстоящей гонке.

Пилот «Мерседеса», который будет стартовать третьим на Гран-при Сингапура, отметил, что надеется как минимум сохранить позицию, а также побороться с Норрисом и Ферстаппеном, стартующими с первого ряда.

«В гонке постараемся удержаться в темпе с этими ребятами [Норрисом и Ферстаппеном], ведь это отличные гонщики. Хотя понятно, что меня довольно долго не было на столь высоких позициях, и что в последнее время квалификации складывались для меня не лучшим образом. Так что быть в числе лидеров – это здорово. Я очень рад.

Думаю, что с учетом таких стартовых позиций мы с Джорджем Расселлом, надеюсь, сумеем оказать давление на двух лидеров. При этом то, что мы оказались впереди одного «Макларена» и двух «Феррари», с учетом их скорости – это потрясающий результат. Надеюсь, завтра мы сумеем сдержать этих ребят», – рассказал Хэмилтон.

Квала на слабейшем треке «Ред Булл»: Ферстаппен реанимировался, «Феррари» ужаснула

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Сингапура-2024. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 15:00
15 минут назад
Кристиан Хорнер: «Сегодня Ферстаппен выжал из машины абсолютно все, что только мог»
125 минут назад
Ландо Норрис: «Болид «Макларена» позволяет мне выкладываться на 99% и все равно добиваться высоких результатов»
7сегодня, 17:57
Фернандо Алонсо: «Нужно завершить начатое и постараться заработать хорошие очки в гонке»
3сегодня, 17:55
«Это просто смехотворно». Льюис Хэмилтон поддержал Ферстаппена и призвал его проигнорировать штраф ФИА
11сегодня, 17:21
Даниэль Риккардо: «Надеюсь, машина безопасности появится вовремя. Верните Пике-младшего, давайте сделаем это»
6сегодня, 17:04
Нико Росберг: «Хюлькенберг – герой квалификации. Сомневаюсь, что кто-либо мог проехать быстрее»
6сегодня, 16:59
Фернандо Алонсо: «В 199 случаях из 200 не стал бы 7-м в квалификации. Есть реальные шансы выйти на 6-е место на старте»
1сегодня, 16:43
Сайнса оштрафовали на €25 000 за переход трассы после аварии
3сегодня, 16:18
Серхио Перес: «Надеюсь, получится сотворить чудеса за счет стратегии и пробиться вперед»
1сегодня, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30