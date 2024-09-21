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Льюис Хэмилтон: «В сегодняшней квалификации, впервые за долгое время, моя машина внезапно ожила»

Хэмилтон остался доволен результатом квалификации к Гран-при Сингапура.

Пилот «Мерседеса» признал, что был приятно удивлен скоростью болида и третьей позицией на старте завтрашней гонки.

«Квалификации в этом году для меня постоянно оборачивались катастрофой, я же работал не переставая, стараясь все-таки вернуться на привычный уровень. И в сегодняшней квалификации, впервые за долгое время, моя машина внезапно ожила.

Мы много работали над поиском оптимального баланса машины, много меняли настройки в каждый из дней, механики отработали просто безошибочно, так что я бы хотел сказать большое спасибо всем ребятам за работу. Надеюсь, завтра мы сможем бороться за самые высокие места.

Оправдаются ли изменения настроек болида в гонке? Понятия не имею! Скажем так – по одному дню за раз. Сегодня все прошло намного лучше, на нашем болиде впервые нормально заработала передняя ось. К тому же мы видели, насколько оба «Макларена» были быстры по ходу этого уик-энда.

Так что я даже не знаю. С учетом необходимости беречь шины я надеюсь, что мы сможем держаться в одном темпе с этими ребятами. Возможно, за «Макларенами» мы не угонимся, но мы в любом случае выложимся на максимуме», – рассказал Хэмилтон.

Квала на слабейшем треке «Ред Булл»: Ферстаппен реанимировался, «Феррари» ужаснула

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
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