Льюис Хэмилтон: «В сегодняшней квалификации, впервые за долгое время, моя машина внезапно ожила»

Хэмилтон остался доволен результатом квалификации к Гран-при Сингапура .

Пилот «Мерседеса » признал, что был приятно удивлен скоростью болида и третьей позицией на старте завтрашней гонки.

«Квалификации в этом году для меня постоянно оборачивались катастрофой, я же работал не переставая, стараясь все-таки вернуться на привычный уровень. И в сегодняшней квалификации, впервые за долгое время, моя машина внезапно ожила.

Мы много работали над поиском оптимального баланса машины, много меняли настройки в каждый из дней, механики отработали просто безошибочно, так что я бы хотел сказать большое спасибо всем ребятам за работу. Надеюсь, завтра мы сможем бороться за самые высокие места.

Оправдаются ли изменения настроек болида в гонке? Понятия не имею! Скажем так – по одному дню за раз. Сегодня все прошло намного лучше, на нашем болиде впервые нормально заработала передняя ось. К тому же мы видели, насколько оба «Макларена» были быстры по ходу этого уик-энда.

Так что я даже не знаю. С учетом необходимости беречь шины я надеюсь, что мы сможем держаться в одном темпе с этими ребятами. Возможно, за «Макларенами » мы не угонимся, но мы в любом случае выложимся на максимуме», – рассказал Хэмилтон .

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