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  • Йос Ферстаппен: «Ред Булл» облажался довольно серьезно, если сравнить ситуацию в начале сезона и сейчас»
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Йос Ферстаппен: «Ред Булл» облажался довольно серьезно, если сравнить ситуацию в начале сезона и сейчас»

Ферстаппен-старший вновь обрушился с критикой на «Ред Булл».

Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена, подтвердил, что переживает из-за сокращающегося отрыва в чемпионате.

«Конечно, ты хочешь выигрывать. Особенно если сравнить, как шли дела в начале сезона и сейчас, видно, что [«Ред Булл»] облажался довольно серьезно», – заявил Йос в интервью Racexpress.

Нидерландец высказался об обновлениях, которые планируют привезти на Гран-при США:

«Посмотрим. Я хочу увидеть результаты, и тогда смогу ответить.

[В Сингапуре] подождем и посмотрим. В последнее время дела идут не так уж здорово, конечно. Надо надеяться, что получится перевернуть ситуацию и показать хороший результат».

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoМакс Ферстаппен
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