Йос Ферстаппен: «Ред Булл» облажался довольно серьезно, если сравнить ситуацию в начале сезона и сейчас»
Йос Ферстаппен, бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена, подтвердил, что переживает из-за сокращающегося отрыва в чемпионате.
«Конечно, ты хочешь выигрывать. Особенно если сравнить, как шли дела в начале сезона и сейчас, видно, что [«Ред Булл»] облажался довольно серьезно», – заявил Йос в интервью Racexpress.
Нидерландец высказался об обновлениях, которые планируют привезти на Гран-при США:
«Посмотрим. Я хочу увидеть результаты, и тогда смогу ответить.
[В Сингапуре] подождем и посмотрим. В последнее время дела идут не так уж здорово, конечно. Надо надеяться, что получится перевернуть ситуацию и показать хороший результат».
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