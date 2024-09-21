Йос Ферстаппен: «Ред Булл» облажался довольно серьезно, если сравнить ситуацию в начале сезона и сейчас»

Ферстаппен-старший вновь обрушился с критикой на «Ред Булл».

Йос Ферстаппен , бывший пилот «Формулы-1» и отец лидера «Ред Булл » Макса Ферстаппена , подтвердил, что переживает из-за сокращающегося отрыва в чемпионате.

«Конечно, ты хочешь выигрывать. Особенно если сравнить, как шли дела в начале сезона и сейчас, видно, что [«Ред Булл»] облажался довольно серьезно», – заявил Йос в интервью Racexpress.

Нидерландец высказался об обновлениях, которые планируют привезти на Гран-при США :

«Посмотрим. Я хочу увидеть результаты, и тогда смогу ответить.

[В Сингапуре] подождем и посмотрим. В последнее время дела идут не так уж здорово, конечно. Надо надеяться, что получится перевернуть ситуацию и показать хороший результат».

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