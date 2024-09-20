Гельмут Марко: «Ничего не работает на болиде Ферстаппена, темп как у Колапинто»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что пилот Макс Ферстаппен испытывал серьезные проблемы с машиной по ходу двух первых тренировок перед Гран-при Сингапура.
«Ничего не работает на болиде Макса. У него нет сцепления ни на «софте», ни на «харде», вообще нет баланса.
В данный момент, я бы сказал, ситуация очень тревожная. Как бы то ни было, сейчас мы попытаемся предпринять что-то серьезное. Посмотрим, что получится», – сказал Марко.
По словам австрийца, он «удивлен», что дела идут настолько плохо.
«У нас тот же темп, что и у Колапинто», – добавил Гельмут.
Ферстаппена и гонщика «Уильямса» Франко Колапинто во второй сессии разделили 0,036 секунды.
Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й
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