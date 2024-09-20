Макс Ферстаппен о 15-м месте в практике: «Дело не в кочках и поребриках, а в целом в сцеплении»

Ферстаппен рассказал о тяжелых сессиях в Сингапуре.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен заявил, что впечатления от машины в первых практиках перед Гран-при Сингапура оказались не лучшими.

При этом пилот отметил, что преодоление поребриков и неровностей – традиционно слабое место «Ред Булл» – не стало для него основной проблемой.

«Пришлось тяжело, сцепление просто было не таким, какое нам хотелось бы видеть, поэтому надо рассмотреть кое-какие вещи.

[Поребрики] оказались меньшей проблемой. Честно говоря, я не испытывал такие уж сложности на кочках, поребриках. Дело в целом в сцеплении. Так что надо найти компромисс», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс стал 15-м по итогам второй тренировки.

Гран-при Сингапура-2024. 2-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 15-й

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