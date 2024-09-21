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Тото Вольфф: «Мерседес» не следил за крыльями «Макларена» – команда погружена в решение собственных проблем»

Вольфф сообщил о позиции «Мерседеса» по спорным деталям «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что его команда не стремилась запретить спорные антикрылья «Макларена».

«Мы так [погружены] в решение собственных проблем, что не следили за этим. Можно говорить о том, наивно это или нет.

Но, конечно, в Монце и Баку [крылья] могли оказывать влияние, особенно с учетом плотной борьбы среди лидеров. Это случилось, однако мы не участвовали в игре, для нас это был второстепенный вопрос», – объяснил босс в эфире Sky Sports.

Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»

В «Макларене» сделали официальное заявление по вопросу изменения конструкции заднего антикрыла

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Италии
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logoМакларен
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМерседес
регламент
logoТото Вольфф
Гран-при Азербайджана
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