Тото Вольфф: «Мерседес» не следил за крыльями «Макларена» – команда погружена в решение собственных проблем»

Вольфф сообщил о позиции «Мерседеса» по спорным деталям «Макларена».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф заявил, что его команда не стремилась запретить спорные антикрылья «Макларена».

«Мы так [погружены] в решение собственных проблем, что не следили за этим. Можно говорить о том, наивно это или нет.

Но, конечно, в Монце и Баку [крылья] могли оказывать влияние, особенно с учетом плотной борьбы среди лидеров. Это случилось, однако мы не участвовали в игре, для нас это был второстепенный вопрос», – объяснил босс в эфире Sky Sports.

Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»

В «Макларене» сделали официальное заявление по вопросу изменения конструкции заднего антикрыла