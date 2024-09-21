Тото Вольфф: «Мерседес» не следил за крыльями «Макларена» – команда погружена в решение собственных проблем»
Вольфф сообщил о позиции «Мерседеса» по спорным деталям «Макларена».
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что его команда не стремилась запретить спорные антикрылья «Макларена».
«Мы так [погружены] в решение собственных проблем, что не следили за этим. Можно говорить о том, наивно это или нет.
Но, конечно, в Монце и Баку [крылья] могли оказывать влияние, особенно с учетом плотной борьбы среди лидеров. Это случилось, однако мы не участвовали в игре, для нас это был второстепенный вопрос», – объяснил босс в эфире Sky Sports.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
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