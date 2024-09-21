Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура»

Марко едко прокомментировал слова Ральфа Шумахера о Риккардо.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко высказался о мнении экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера , который предположил, что Гран-при Сингапура станет последним для Даниэля Риккардо в «РБ».

Считается, что уже в США кокпит займет резервный гонщик Лиам Лоусон.

«Что ж, мы объявим решение после Сингапура. Но Ральф Шумахер стал чуть ли не нашим пресс-секретарем. Однако я не могу официально… Повторюсь: решение после Сингапура.

В «Формуле-1» никогда не бывает никаких гарантий. В основном роль играют выступления, иногда включаются и другие факторы.

[Риккардо] сказал, что ситуация будет выглядеть совершенно иначе, если он финиширует на подиуме. Я полностью согласен», – заявил Марко.

Гельмут ответил на вопрос, спасет ли Даниэля место в топ-8 в Сингапуре:

«Это ваша интерпретация».

Даниэль Риккардо: «Не поставлю дом, что буду в «Ф-1» после Сингапура. Если заработаю подиум, стану самым горячим активом, надо надрать задницы»

Мартин Брандл: «Насколько понимаю, Риккардо потеряет место в «Ф-1» на Гран-при США»