  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура»
0

Гельмут Марко о будущем Риккардо: «Ральф Шумахер стал чуть ли не пресс-секретарем «Ред Булл». Гарантий в «Ф-1» не бывает, решение после Сингапура»

Марко едко прокомментировал слова Ральфа Шумахера о Риккардо.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о мнении экс-пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, который предположил, что Гран-при Сингапура станет последним для Даниэля Риккардо в «РБ».

Считается, что уже в США кокпит займет резервный гонщик Лиам Лоусон.

«Что ж, мы объявим решение после Сингапура. Но Ральф Шумахер стал чуть ли не нашим пресс-секретарем. Однако я не могу официально… Повторюсь: решение после Сингапура.

В «Формуле-1» никогда не бывает никаких гарантий. В основном роль играют выступления, иногда включаются и другие факторы.

[Риккардо] сказал, что ситуация будет выглядеть совершенно иначе, если он финиширует на подиуме. Я полностью согласен», – заявил Марко.

Гельмут ответил на вопрос, спасет ли Даниэля место в топ-8 в Сингапуре:

«Это ваша интерпретация».

Даниэль Риккардо: «Не поставлю дом, что буду в «Ф-1» после Сингапура. Если заработаю подиум, стану самым горячим активом, надо надрать задницы»

Мартин Брандл: «Насколько понимаю, Риккардо потеряет место в «Ф-1» на Гран-при США»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
возможные переходы
Гран-при США
logoРед Булл
logoРальф Шумахер
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoДаниэль Риккардо
logoЛиам Лоусон
logoРБ
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ящерица вызвала красные флаги в 3-й практике в Сингапуре
234 минуты назадФото
MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й
42 минуты назад
Алекс Вурц: «Все гонщики «Ф-1» раздражены наказанием Ферстаппена за мат»
355 минут назад
Гран-при Сингапура-2024. Расписание трансляций
7сегодня, 09:00
Фернандо Алонсо: «С учетом характеристик болида «Астон Мартин», на трассе у нас возникают некоторые трудности»
2вчера, 18:02
Карлос Сайнс: «Машина очень нестабильно вела себя на торможениях по ходу второй практики»
вчера, 17:26
Джордж Расселл: «Кажется, что у «Макларена» и «Феррари» есть серьезный отрыв от соперников»
вчера, 16:54
Шарль Леклер: «Феррари» в борьбе за победу в Сингапуре, но в квалификации разрывы будут гораздо меньше»
5вчера, 16:29
Гельмут Марко: «Три раза «Ред Булл» жаловался на заднее крыло «Макларена». Пора посмотреть на переднее»
33вчера, 16:09
«Заубер» продлит контракт с Боттасом на сезон-2025 (Blick)
27вчера, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото
Где смотреть Гран-при Сингапура-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
416 сентября, 13:15
8 сентября прошел четвертый этап Российской серии гонок на выносливость на автодроме Moscow Raceway
10 сентября, 13:56Фото
Артем Шабанов досрочно стал чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии 2024
9 сентября, 12:59Фото
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 сентября, 07:10
Александр Мезенцев выиграл Кубок Санкт-Петербурга по дрифту 2024
3 сентября, 11:17Фото
Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
2 сентября, 13:29Фото
8 сентября состоится четвертый этап Российской серии гонок на выносливость REC – Гран При Авторадио на автодроме Moscow Raceway
29 августа, 14:27Фото
Где смотреть Гран-при Италии-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
227 августа, 07:30