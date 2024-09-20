Мартин Брандл: «Насколько понимаю, Риккардо потеряет место в «Ф-1» на Гран-при США»

Брандл поделился прогнозом касательно трансферов в «Ред Булл» .

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт Sky Sports рассказал, что пилота «РБ» Даниэля Риккардо могут заменить на Лиама Лоусона уже на следующем этапе в США.

«Насколько я понимаю, Даниэль потеряет место в болиде на следующем Гран-при в Остине, но останется в системе «Ред Булл ». По ряду причин они хотят посмотреть, как справится Лиам Лоусон.

Если бы Даниэль проводил более сильный сезон, то все сложилось бы полностью по-другому. Не только в младшей команде «РБ», но и в основном «Ред Булл». Все пошло не так, как он хотел. Я не жду его за рулем болида в Остине.

Как пилот «Формулы-1» и человек он заслуживает высочайшего уважения. Некоторые его победы были такими, что любой пилот за всю 74-летнюю историю «Ф-1» хотел бы иметь нечто подобное в резюме.

Если честно, я почувствую некоторое облегчение, когда его боль закончится. «Макларен » заплатил ему, чтобы он не выступал за них [после сезона-2022]. В некотором смысле это очень неприятно и недостойно», – сказал Брандл.

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