Даниэль Риккардо: «Не поставлю дом, что буду в «Ф-1» после Сингапура. Если заработаю подиум, стану самым горячим активом, надо надрать задницы»

Риккардо допустил, что покинет «Ф-1» после ближайшего уик-энда.

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о том, что Гран-при Сингапура окажется для него заключительной гонкой в карьере.

Высказывалась версия, что уже на этапе в Остине австралийца заменит резервный гонщик «Ред Булл» и «РБ» Лиам Лоусон .

«Я не думаю, что это так, но не хочу тут стоять и строить из себя юриста. Я бы ответил «нет», но мы также знаем, как работает этот спорт, как люди не дотягивали до конца сезона, здесь нет ничего нового.

Но я не хочу говорить: «О, 100 процентов, поставлю свой дом на это». Я нахожусь тут слишком долго для подобных заявлений. Я действительно не знаю, что будет дальше. Но вот в чем безумие этого спорта, и сейчас я, возможно, скажу чепуху, но, если я заработаю подиум, то, пожалуй, стану самым горячим активом в «Ф-1».

Мы движемся в карусели, и я понимаю, что все может измениться очень быстро. Я знаю, что обстановка накаляется, но надо просто постараться сохранять спокойствие и надрать задницы», – сказал Риккардо.

Даниэль поделился информацией о переговорах по поводу сезона-2025:

«Я в основном жду следующего года и, разумеется, не могу поделиться слишком большим количеством деталей. Но, если говорить о контракте, сейчас мы в окне по датам.

Я ожидаю услышать ответ «да» или «нет» на 2025-й и знаю о некоторых разговорах и спекуляциях по поводу оставшейся части сезона. Однако я ожидаю решения по следующему году.

В этом спорте случались безумные вещи, и я не стану вести себя хвастливо или самоуверенно. Но я считаю, что буду [гоняться]».

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