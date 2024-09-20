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  • Серхио Перес: «Баланс машины по-прежнему далек от оптимального, ситуация выглядит не очень хорошо»
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Серхио Перес: «Баланс машины по-прежнему далек от оптимального, ситуация выглядит не очень хорошо»

Перес остался разочарован скоростью болида.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Сингапура, отметив, что на данный момент у команды есть проблемы с работой машины и что догнать лидеров будет очень трудно.

Перес закончил 2-ю практику на 8-й позиции, уступив лучшему времени почти 0,9 секунды.

«Думаю, нам удалось добиться небольшого прогресса, но баланс машины по-прежнему далек от оптимального. Собрать вместе хороший круг очень и очень непросто, в данный момент ситуация выглядит не очень хорошо.

Нам определенно есть, над чем работать, поскольку в данный момент мы сильно отстаем от конкурентов. Мы почти в секунде позади лидеров, так что нам нужно весьма сильные изменения, если мы хотим прорваться наверх. Посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Перес.

Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Формулы-1»
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoСерхио Перес
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