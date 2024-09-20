Макс Ферстаппен: «Маленькое чудо нужно для победы на Гран-при Сингапура»

Ферстаппен ожидает, что серия поражений продолжится.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, что потребуется для победы на Гран-при Сингапура .

«Маленькое чудо, да.

Не стану кричать о том, что ожидаю победить, потому что это очевидно не так после последних нескольких сезонов на этой трассе.

В этот раз попадание в третий сегмент, безусловно, возможно, однако я точно не буду говорить, что заработаю поул.

Ситуация не может внезапно измениться. Мы просто ограничены тем, как болид ведет себя на кочках и поребриках. [Но] я действительно считаю, что мы способны лучше сработать с настройками, чем в прошлом году», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».

Макс также порассуждал о возможности улучшить характеристики машины на треке в Сингапуре:

«Большой вопрос всегда в том, можно ли это сделать, не трогая хорошие аспекты болида. Но, думаю, в целом поможет, если мы станем лучше справляться с кочками и поребриками. Более спокойное поведение помогло бы на всех автодромах».

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