Макс Ферстаппен: «Маленькое чудо нужно для победы на Гран-при Сингапура»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, что потребуется для победы на Гран-при Сингапура.
«Маленькое чудо, да.
Не стану кричать о том, что ожидаю победить, потому что это очевидно не так после последних нескольких сезонов на этой трассе.
В этот раз попадание в третий сегмент, безусловно, возможно, однако я точно не буду говорить, что заработаю поул.
Ситуация не может внезапно измениться. Мы просто ограничены тем, как болид ведет себя на кочках и поребриках. [Но] я действительно считаю, что мы способны лучше сработать с настройками, чем в прошлом году», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1».
Макс также порассуждал о возможности улучшить характеристики машины на треке в Сингапуре:
«Большой вопрос всегда в том, можно ли это сделать, не трогая хорошие аспекты болида. Но, думаю, в целом поможет, если мы станем лучше справляться с кочками и поребриками. Более спокойное поведение помогло бы на всех автодромах».
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Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?
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