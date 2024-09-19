Ральф Шумахер: «Ферстаппен теряет миллион каждую гонку, если не выигрывает, как предполагается»

Ферстаппена беспокоят не только результаты, но и потеря бонусов, уверен Шумахер.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что серия поражений Макса Ферстаппена оказывает огромное влияние на его общий заработок в «Ред Булл».

Трехкратный чемпион мира выиграл семь из десяти гонок на старте сезона, после чего не поднимался на верхнюю ступень подиума семь Гран-при подряд. В прошлом году нидерландец одержал рекордные 19 побед на 22 этапах.

«Предполагается, что он теряет миллион каждую гонку, если не выигрывает. Невероятно. Он достиг такого успеха в прошлом году, и это большие деньги, которые он теряет в дополнение к тому, что гоночные дела уже не идут хорошо.

Что касается будущего Макса Ферстаппена, вряд ли что-то высечено в камне. Не думаю, что он проявит терпение, и он не останется там вечно.

Насколько я слышал, «Мерседес » сказал: «У нас всегда есть для тебя место». И есть проблема с Кристианом Хорнером , который заявлял: «Если человек хочет уйти, пусть уходит. Мы сильны как команда и выдержим это». Классическая ошибка в расчетах, как вы видите», – заявил эксперт немецкого Sky Sport.

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