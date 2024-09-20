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Ландо Норрис: «Мне все еще нечего терять, в отличие от Ферстаппена»

Норрис уверен, что он и Ферстаппен оказались в разном положении.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис напомнил, что лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен остается фаворитом чемпионской гонки.

«По-прежнему он может потерять [титул], не я. В данный момент мне все еще нечего терять», – заявил британец перед Гран-при Сингапура.

Ландо также сравнил форму сегодняшнего «Ред Булл» и своей команды на старте сезона:

«Соперники обыгрывали нас с большими отрывами, чем мы обыгрываем их. Сейчас им не так тяжело, как нам в начале года. Так что они в большей степени в борьбе, чем были мы.

Мы перевернули ситуацию, и я твердо убежден, что они до сих пор способны перевернуть ситуацию довольно быстро. На самом деле они только в последних двух гонках, я бы сказал, выбились по темпу – немного в квалификации, но, пожалуй, больше в самой гонке».

Ландо Норрис: «Ред Булл» списывают слишком скоро, он был быстрее «Макларена» в Баку, пожалуй»

Дэймон Хилл о борьбе за титул: «У Ферстаппена уже есть очки, лучше быть в положении лидера»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoМакларен
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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