Ландо Норрис: «Мне все еще нечего терять, в отличие от Ферстаппена»

Норрис уверен, что он и Ферстаппен оказались в разном положении.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис напомнил, что лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен остается фаворитом чемпионской гонки.

«По-прежнему он может потерять [титул], не я. В данный момент мне все еще нечего терять», – заявил британец перед Гран-при Сингапура .

Ландо также сравнил форму сегодняшнего «Ред Булл» и своей команды на старте сезона:

«Соперники обыгрывали нас с большими отрывами, чем мы обыгрываем их. Сейчас им не так тяжело, как нам в начале года. Так что они в большей степени в борьбе, чем были мы.

Мы перевернули ситуацию, и я твердо убежден, что они до сих пор способны перевернуть ситуацию довольно быстро. На самом деле они только в последних двух гонках, я бы сказал, выбились по темпу – немного в квалификации, но, пожалуй, больше в самой гонке».

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