Ландо Норрис: «Ред Булл» списывают слишком быстро, он был быстрее «Макларена» в Баку, пожалуй»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис предостерег от недооценки «Ред Булл», который потерял лидерство в командном зачете.
Благодаря успешному уик-энду в Азербайджане британцы на 20 очков оторвались от действующих обладателей Кубка конструкторов.
«Я считаю, что «Ред Булл» списывают слишком быстро. Чеко [Перес] был очень быстрым в прошлый уик-энд, и, возможно, это была быстрейшая машина всего уик-энда, в том числе в гонке.
Думаю, команда не выжимает максимум, даже когда у нее есть довольно быстрый болид, как произошло в прошлый уик-энд. Но в то же время мы боремся с «Мерседесом» и «Феррари». «Мерседес» был очень быстрым, «Феррари» выглядит более стабильной топ-командой, не считая нас. Так что да, это захватывающе, борьба плотная.
Не считаю, что нужно списывать «Ред Булл». Он был, пожалуй, быстрее нас в прошлый уик-энд, если на все посмотреть. Это означает, что нам по-прежнему нужно упорно трудиться, нужно прибавлять. Но мы стабильно набираем больше очков [чем «Ред Булл»], поэтому можем иногда принять неидеальный уик-энд, но при этом надо выжимать максимум тогда, когда получается все сделать правильно», – проанализировал ситуацию Ландо перед Гран-при Сингапура.
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