Макс Ферстаппен о шансах на Гран-при Сингапура: «Ред Булл» не очень хорошо работает на трассе с большим количеством неровностей и жестких поребриков»

Ферстаппен не видит «Ред Булл » фаворитом на этапе в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл» оценил перспективы команды на предстоящем Гран-при Сингапура , а также высказался о том, может ли Оскар Пиастри включиться в борьбу за чемпионский титул.

«Наша машина в целом не очень хорошо работает на трассе с большим количеством неровностей и жестких поребриков. Но именно это отличает трассу в Сингапуре. Так что нам будет нужно постараться стабилизировать работу болида.

Я даже не знаю, с чего начать. Я уверен, что мы способны на большее, способны выступить лучше, чем в прошлом году. Но при этом конкуренты стали сильнее. Скажем так, я точно постараюсь попасть в третий сегмент квалификации, но чего-то большего сказать не могу.

Что касается конкурентов, то Оскар Пиастри в последнее время выступает фантастическим образом, у «Макларена» очень сильная гонка. Так что теперь уже наша задача в том, чтобы постараться максимально усложнить соперникам жизнь.

Хотя начинать всегда нужно с самих себя. И нам определенно нужно сделать свою машину более стабильной. Но да, сейчас Оскар в отличной форме», – рассказал Ферстаппен .

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