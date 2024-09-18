«Макларен» – вновь лидер «Ф-1» спустя 10 лет! Как он вернулся и почему утонул так надолго?

За титулы не боролся вообще 14 лет.

Эра доминирования «Ред Булл» в «Ф-1» теперь закрыта формально и официально: спустя 843 дня на первом месте подряд действующие чемпионы мира потеряли лидерство в Кубке Конструкторов после этапа в Баку. По словам советника «быков» Гельмута Марко, в Милтон-Кейнсе уже смирились с поражением и переключились на личный зачет. И все это после великого и самого доминирующего сезона-2023, где «Ред Булл» проиграл всего одну гонку и выдал грандиозный процент побед свыше 95 (21 Гран-при из 22-х).

Теперь в лидеры Кубка Конструкторов вышел «Макларен», который последний раз возглавлял таблицу в самом начале 2014 года . Тогда команде по большому счету повезло оказаться на подиуме двумя машинами в первой гонке сезона (из-за схода доминирующего «Мерседеса» и послефинишной дисквалификации Риккардо за перерасход топлива – «Ред Булл» просчитался на первом этапе с новым моторным регламентом), больше в топ-3 она не попадала.

Более того, последний раз парни из Уокинга по-настоящему боролись за командный титул аж в 2010-м : они лидировали в чемпионате половину сезона, но потом уступили «Ред Булл».

Откуда же такая засуха? Ведь «Макларен» – вторая по легендарности команда «Формулы-1» (по многим показателям ее опережает только «Феррари»): 8 Кубков конструкторов, 12 личных титулов, 187 побед в Гран-при... Здесь выступали такие гиганты, как Ники Лауда, Ален Прост, Айртон Сенна, Мика Хаккинен, Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон. От такой команды ждешь постоянной борьбы за титулы и победы – чем же все это время занимались в Уокинге?

Исток проблем – ряд неудачнейших решений руководства еще десятилетней давности

В 2012-м «Макларен» построил неплохой болид MP4-27. Он принес семь побед и третье место в Кубке Конструкторов. Следующий сезон рассматривался многими как проходной, ведь нагнать «Ред Булл» было сложно, а в 2014-м как раз значительно менялся регламент. Потому большинство команд бросило силы на подготовку к новым правилам – но не «Макларен».

Тогдашний руководитель команды Мартин Уитмарш захотел все-таки одолеть доминировавший «Ред Булл» Себастьяна Феттеля и построить совершенно новую машину – хотя потерял одного из флагманов Льюиса Хэмилтона и вошел в год с новым пилотом Серхио Пересом. Так проект нового регламента потерял часть ресурсов. Оказалось, зря: болид 2013 года с трудом добирался до первой пятерки (всего три финиша в топ-5) и не взял ни одного подиума. В итоге «Макларен» провел целый сезон без подиумов – впервые с 1980 года.

От тотального провала в 2014-м во многом спас невероятно успешный мотор «Мерседеса». «Макларен» чаще добирался до топ-5 и даже попадал на четвертое место. Но в Кубке Конструкторов все осталось без изменений – пятая строчка. Причина – кошмарная аэродинамическая неэффективность шасси: боковые понтоны болида оказались самыми гигантскими в пелотоне, и даже менее богатые «Уильямс» с «Форс-Индией» выглядели и выступали намного лучше.

Впереди были перестановки: еще в начале 2014-го Рон Деннис (фактический создатель современной итерации компании и творец легендарности «Макларена» – именно при нем побеждали Сенна, Прост, Хаккинен и Хэмилтон) вернулся на роль исполнительного директора компании, а в конце года он заменил Мартина Уитмарша на Эрика Булье.

Денниса очень беспокоил статус моторного клиента «Мерседеса». Он захотел добиться для «Макларена» более выгодных условий и возобновил сотрудничество с «Хондой». Ранее у них был успешный опыт работы в конце 80-х (титулы Сенны и Проста), так что возвращение японцев воспринималось как великое воссоединение. Вот только все посыпалось практически с первых кругов.

Рон слишком давил на «Хонду» и вынудил ее вернуться в «Ф-1» на целый год раньше планируемого – причем на фоне непомерных амбиций. Японские мотористы просто не потянули такое давление: на протяжении всей зимы инженеры не могли наладить работу ERS (системы рекуперации энергии) и создали весьма посредственную силовую установку.

Первый год с «Хондой» обернулся бесконечными проблемами с надежностью (болид ломался практически каждую третью гонку) и полным отсутствием темпа. Пилоты Фернандо Алонсо и Дженсон Баттон с трудом выходили из первого сегмента в квалификации, а их отставание в среднем составляло 2,7 секунды – настоящая катастрофа в рамках «Формулы-1».

Причина крылась в приглушенности мотора: он попрост не мог работать на максимуме – иначе вся установка перегревалась и выходила из строя.

«Макларен» и «Хонда» скатились во взаимные обвинения. На домашнем этапе мотористов в Сузуке Алонсо выдал легендарную фразу, назвав творение японцев двигателем из «Формулы-2» (тогда она называлась GP2).

«Хонда» в стороне не осталась: глава моторного проекта Ясухиса Арай перевел стрелки на шасси «Макларена».

«У болида отсутствует хорошее механическое или аэродинамическое сцепление. В сравнении с «Ред Булл» (принят за пример, поскольку у его моториста «Рено» наблюдались крайне схожие проблемы, однако нынешние чемпионы даже тогда время от времени выигрывали поулы и гонки – Спортс’‘) наблюдается большое отставание. Мы проверили данные GPS: нужно время, чтобы поработать над шасси и аэродинамическим пакетом и настроить их нужным образом. Речь в том числе об угле атаки крыла, клиренсе, настройках подвески», – сказал Арай.

Да, по сути главный партнер команды прямо сказал: вы даже базовые вещи в виде вменяемого окна лобового сопротивления и прижимной силы найти не можете, на какие проблемы с мотором вообще можно перекладывать провалы?

Раздражение росло: на пресс-конференции в Монце Эрик Булье жестко подчеркнул нужду в высоких результатах:

«Бренд «Макларена» пока не уничтожен, потому что за столько лет он обрел сильную репутацию. Однако если мы будем так же финишировать в следующем году, то потеряем значительную часть выручки, а наш бизнес существует за счет спортивной составляющей».

Сезон-2015 команда закончила девятой (предпоследней) в Кубке Конструкторов. Булье оказался полностью прав: вся компания после тех ударов не вышла в прибыль до сих пор .

Через год за счет доработок «Хонды» удалось подняться на шестую строчку, однако в 2017-м японцы вновь все переделали – и «Макларен» вернулся на предпоследнее место.

Просто взаимное недовольство переросло в ужаснейшее взаимное непонимание: в «Макларене» сердились из-за неспешной работы «Хонды», а мотористы в свою очередь жаловались на атмосферу в Уокинге.

Пару лет спустя, когда японцы ушли к «Ред Булл» и их младшей команде и одержали победы с обеими командами, в «Хонде» отметили открытую атмосферу в сотрудничестве с новым партнером. Ключевым сотрудникам «Ред Булл» и «Торо Россо» (ныне «РБ») даже показывали секретные разработки на базе «Хонды» в Сакуре – куда не пускали никого из «Макларена».

В Уокинге же перешли на «Рено», а с 2021-го и вовсе вернулись к изначальному варианту – «Мерседесу». Круг замкнулся. В команде осознали необходимость в глобальных переменах. Оставалось только найти подходящих людей.

«Макларен» вернулся в лидеры благодаря многолетнему плану

В 2019-м исполнительный директор всего гоночного подразделения компании Зак Браун назначил руководителем команды «Ф-1» Андреаса Зайдля – человека, при котором «Порше» доминировала в гонках на выносливость.

Зайдль стал тем, кто заложил основы нынешнего успеха – вскрыл все недостатки «Макларена». К примеру, в Уокинге стояла настолько устаревшая аэродинамическая труба, что ее арендовали у подразделения «Тойоты» в немецком Кельне – и возили модели туда и обратно, спуская кучу времени и денег на логистику. Конечно, о проблеме знали и раньше, а прошлый гоночный директор Эрик Булье даже обращал на нее внимание . Но только решать вопрос никто не торопился: потолка расходов не было, и не находилось причин вкладывать большие средства в собственную инфраструктуру – особенно когда в Уокинге вину переложили на мотор, а свое шасси много лет называли «лучшим в пелотоне».

«Понятно, что у команды есть четкий план, выполнение которого в ближайшие годы должно помочь «Макларену» вернуться в число лидеров «Формулы-1», – говорил Зайдль в 2020-м. – Это касается разных аспектов работы команды, людей и, конечно, инфраструктуры. И я доволен прогрессом, которого «Макларен» уже успел добиться.

Однако в сравнении с крупными командами вроде «Феррари», «Ред Булл», «Мерседеса» и в определенной степени «Рено» мы в первую очередь уступаем конкурентам в вопросе инфраструктуры. И я уже обсуждал этот вопрос с Заком Брауном. Потому что хоть в текущих условиях у команды еще есть потенциал для развития, он все равно сильно ограничен.

Я говорю об аэродинамической трубе, которой у нас нет на базе «Макларена». О гоночном симуляторе, конструкция которого сильно устарела, об инфраструктуре для использования вычислительной гидродинамики, которая тоже устарела, об инфраструктуре для производства деталей.

Но у нас есть план действий на ближайшие годы. Просто это потребует времени».

И его убежденность в необходимости активно вкладываться в ресурсы команды с каждым годом только росла. После сезона-2022, когда «Макларен» одержал первую победу за много лет (триумф Дэна Риккардо в Монце), Андреас отметил :

«В сезоне-2022 наши слабые стороны стали очевидны. И благодаря возникшим у команды проблемам теперь мы понимаем, что в сравнении с другими командами располагаем не всеми необходимыми ресурсами. С изменениями в будущем мы сможем лучше развивать как текущую машину, так и готовить болид следующего года.

Финансовый отдел наблюдал за деятельностью команды, ведь мы, разумеется, должны работать в рамках выделенного бюджета. Мы нашли несколько решений усовершенствовать работу команды в «Ф-1», а значит, мы сможем нанять значительно больше сотрудников.

Так что в скором времени в нашем распоряжении окажется заметно больше сотрудников, а значит в будущем мы сможем увеличить объем работы. Думаю, на данный момент это являлось одной из слабых сторон «Макларена». Надеюсь, что с расширением штата инженеров в следующем году команда сможет сделать новый шаг вперед».

Однако дальнейших изменений он уже не застал: в конце того года Зайдль ушел из «Макларена» в новый проект «Ауди», а на его место поставили гоночного директора Андреа Стеллу. Он входил в ближайшее окружение Зайдля и был частью глобальной реорганизации команды – а потому не стал придумывать ничего нового и просто продолжил курс бывшего шефа .

В конце 2023-го «Макларен» все-таки перестроил свою трубу – нынешний MCL38 создавали еще в старой, но все обновления готовили уже в новой (потому они сперва и задерживались,а команда стартовала сезон как середняк). А еще Стелла усовершенствовал корпоративную культуру и наладил связи внутри команды. В «Ф-1» зачастую именно отсутствие взаимопонимания приводит к провалам (отношения «Макларена» с «Хондой» – ярчайший пример).

«Наш подход: извлекать максимум из каждого, кто работает в «Макларене», – объяснял Стелла. – Ведь в 2024-м нет того человека, который, держа карандаш в руке, нарисует быстрейшую машину. Ее создание – всегда результат вклада множества людей и их взаимодействия.

Если у меня есть частичка информации, чтобы поспособствовать разработке переднего крыла, я должен поделиться ею наиболее конструктивным образом с другим человеком, который обладает еще одной частичкой информации о переднем крыле. Затем как группа мы создадим хорошее крыло. Технические способности так же важны, как и умение работать в команде. Если у меня есть 10 суперспециалистов, но они не могут взаимодействовать друг с другом, то у нас не получится создать хорошее переднее крыло.

Так что даже в моем положении необходимо убедиться в том, что ты хорош не только в технической сфере: каждый должен понимать, что этот бизнес не заканчивается технической составляющей. В конце концов машины придуманы, построены, используются и управляются людьми – поэтому этот бизнес завязан на людях. Даже если он находится на вершине технологий в автоспорте, им все равно управляют люди. Все сводится к тому, чтобы извлечь максимум из способностей людей, работающих в компании. Потому я и не считаю, что в «Формуле-1» есть какой-то особый способ вести дела».

Это же Андреа отмечал позже в другом интервью – в котором также подчеркнул роль Зайдля:

«Причина, почему 12 месяцев назад нам удалось создать куда более быстрый болид, чем до этапа в Австрии, заключается в работе сотрудников «Макларена». Тысяча специалистов в «Макларене» достигли этого.

Мой вклад и вклад команды менеджеров в том, чтобы скорее раскрыть талант, который уже был в «Макларене». И я сделал это не в одиночку, а в сотрудничестве с Заком Брауном, нашим исполнительным директором, Даниэлем Галло, главой HR, Пирсом Тинном, операционным директором, и Питером Продрому, техническим директором по части аэродинамики.

В конечном счете эта команда также являлась причиной, почему я принял предложение стать руководителем. Это был большой вызов, ведь «Макларен» не находился на подъеме. Когда я смотрел на некоторых из коллег, то думал: «Ведь эти же люди превратили ужасную машину в быстрейшую к концу сезона-2009». А 2010-й и 2011-й стали продолжением. Тогда я был в «Феррари» и часто задавался вопросом, как им это удавалось.

На мой взгляд, есть несколько причин, почему не получилось раскрыть потенциал команды в 2022 году. Но я хотел бы подчеркнуть, что некоторые решения по инфраструктуре, которые вступили в силу с 2023-го, были одобрены при руководстве Андреаса. Многие позитивные факторы, которые приносят пользу сейчас, были созданы под началом Андреаса.

Так что было бы нечестно и неправильно ассоциировать раскрытие потенциала исключительно со сменой руководства. Это не так. События развивались в этом направлении постепенно».

Нынешний «Макларен» – крепкая структура с быстрейшим болидом и потрясающей парой пилотов в лице Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Команда добилась этого многолетним трудом – буквально возводили 4 года подряд. И если работа продолжится, то в 2025-м «Макларен» вполне может замахнуться на то, чтобы полноценно сменить «Ред Булл» на должности всеми ненавистного доминатора.

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan, Clive Rose, Mark Thompson, Dan Istitene, Lars Baron, Clive Mason