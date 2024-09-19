ФИА о «мини-DRS» «Макларена»: «Федерация изучает данные и сохраняет право на изменения регламента по ходу сезона»
Команды «Формулы-1» обратили внимание на то, что элемент заднего антикрыла «Макларена» отклонялся на Гран-при Азербайджана, что снижало лобовое сопротивление и увеличивало максимальную скорость на прямых. Находка стала известна в паддоке как «мини-DRS».
ФИА подтвердила, что деталь прошла необходимые проверки, однако сообщила, что вмешается в ситуацию в случае необходимости.
«ФИА пристально следит за гибкостью корпусов всех машин и оставляет за собой право потребовать внести изменения в любой момент по ходу сезона.
Тем не менее, если команда успешно прошла все тесты на отклонение и подчиняется регламенту и техническим директивам, это означает, что она полностью соответствует требованиям, и никаких дальнейших действий предприниматься не будет.
В данный момент ФИА изучает данные и любые дополнительные доказательства, которые появились на Гран-при Баку, и рассматривает любые меры для будущей реализации.
Это часть стандартного процесса при проверке на техническое соответствие, и ФИА сохраняет право внести изменения в регламент по ходу сезона, если потребуется», – говорится в заявлении.
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