Джеймс Воулз: «Фантастическая квалификация Сайнса, который стабильно находился в топ-3»

Босс «Уильямса» похвалил Сайнса успеха в Вегасе.

Руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса: Карлос Сайнс занял третье место, Алекс Албон попал в аварию и стал 16-м.

«Фантастическая квалификация Карлоса – очень и очень впечатляющая в столь сложных условиях. И не просто на одном круге – он стабильно находился в топ-3 по ходу большей части сессий.

Прекрасная работа команды, которая заставила машину работать на сликах, промежуточных и дождевых шинах в этот уик-энд, и это внушает оптимизм перед завтрашней гонкой вне зависимости от условий.

Для Алекса квалификация обернулась горьким разочарованием, ведь он показывал скорость весь уик-энд. Он допустил небольшую ошибку, но Вегас не прощает небольшие ошибки. Мы побеждаем и проигрываем вместе, и в гонке выступим сильнее вместе с Алексом.

Что касается завтрашнего дня, команда мощно смотрится в самых разных условиях. Давайте гоняться», – написал Воулз.

