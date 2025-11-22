Лиам Лоусон: «Использование дождевых шин говорит о том, насколько скользкой была трасса в квалификации»
Лоусон подвел итоги квалификации в Лас-Вегасе.
Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал 6-е место в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.
«Квалификация вышла напряженной, но я доволен 6-м местом. Тот факт, что мы на протяжении двух сегментов использовали дождевые шины, говорит о том, насколько скользкой была трасса, ведь мы редко используем эти комплекты.
Болид был быстр, но на последнем круге я все-таки не собрал идеальное время, которое могло бы поднять меня еще выше. Но у нас оба машины в третьем сегменте – это отличный результат», – сказал Лоусон.
Гран-при Лас-Вегаса-2025. Норрис выиграл дождевую квалификацию, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Пиастри – 5-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
