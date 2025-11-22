Лиам Лоусон: «Использование дождевых шин говорит о том, насколько скользкой была трасса в квалификации»

Лоусон подвел итоги квалификации в Лас-Вегасе.

Пилот «Рейсинг Буллз » прокомментировал 6-е место в дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

«Квалификация вышла напряженной, но я доволен 6-м местом. Тот факт, что мы на протяжении двух сегментов использовали дождевые шины, говорит о том, насколько скользкой была трасса, ведь мы редко используем эти комплекты.

Болид был быстр, но на последнем круге я все-таки не собрал идеальное время, которое могло бы поднять меня еще выше. Но у нас оба машины в третьем сегменте – это отличный результат», – сказал Лоусон .

