«Макларен» рвет «Ф-1» из-за хака правил? На прямых его крыло открывается само и ускоряет болид!

На Гран-при Азербайджана гонщик «Макларена» Оскар Пиастри продемонстрировал чудеса стойкости, дивное мастерство контроля над износом покрышек (удивлявшее намного более опытного Леклера – главного соперника в сражении за победу) и удивительную скорость как при разгонах, так и на прямых. Австралиец на протяжении более двадцати кругов мужественно отбивался от атак Шарля и добился своего: «хард» монегаска буквально умер незадолго до окончания гонки. Пиастри нарастил преимущество и одержал вторую победу в сезоне и в карьере.

Не хуже обстояли дела у другого гонщика «Макларена» − Ландо Норриса. Он проиграл квалификационную лотерею, попав под короткую фазу желтых флагов и став аж шестнадцатым. Его основной конкурент за победу в чемпионате Макс Ферстаппен не выстрелил, но хотя бы вышел в третий сегмент, в котором показал шестое время. Однако благодаря старту на «харде», свободному треку из-за ранних пит-стопов других гонщиков и умному менеджменту шин, Норрис медленно поднимался в квалификации и по итогу финишировал выше Макса − четвертым против пятого.

А сразу после финала гонки в социальных сетях обратили внимание на заднее антикрыло «Макларена» на длинных прямых трассы в Баку. Команду заподозрили в читерстве и даже назвали такое поведение детали «мини-DRS».

«Похоже, что «Макларен» − единственная команда, у которой зазор между основной плоскостью и закрылком DRS увеличивается по краям, когда крыло находится под нагрузкой».

Сравнение с антикрылом болида Скудерии:

И «Ред Булл»:

Но особенно прогибание заметно в динамике.

Однако главная фишка, как вы поняли, даже не в «оседании» крыла, а в «открывании» его по бокам – оно словно растекается на прямых, пропуская дополнительный воздух!

Теперь планом покрупнее:

При этом разница в пиковой скорости на прямых не такая уж и большая: 320 км/ч без DRS у «Макларена» против 317 км/ч у «Ред Булл» и 319 км/ч у «Феррари».

Зато у соперников значительно большая прибавка при открытии детали – однако оранжевый болид пользуется частью эффекта фактически постоянно.У новых лидеров Кубка конструкторов крыло имеет явно ранее невиданный подъем передней кромки верхней плоскости. Эффект, как будто бы DRS частично открывается на высокой скорости, обеспечивая дополнительное преимущество – но без точек замеров, кнопки активации и обязательного условия в виде специальной зоны и приближения к сопернику меньше, чем на секунду. Эффект работает всегда при преодолении порога в 250 км/ч, когда крыло по законам физики начинает собирать больше лобового сопротивления воздуха – и разделение на несколько разных частей реагируют на рост нагрузки по-разному.

Эффект смоделировали на симуляторе – выглядит эффектно:

Легально ли это?

Гибкое крыло − да, поскольку оно прошло нагрузочные тесты ФИА: регулятор подтверждал ситуацию после каждого Гран-при отдельным пресс-релизом – и в Баку тоже. Крыло, которое так гнется, «противоречит духу правил», но пока тесты на нагрузку не изменятся, такая вещь вполне нормальна.Ведь законы физики одинаковы для всех, и немного прогибаются и дефомируются любые детали на любом болиде.

Что насчет перетекания плоскости DRS? Здесь ситуация сложнее: в правилах пока не обнаружено конкретного запрета на подобное. Косвенные же требуют уточнения – возможно, через протесты или запросы соперников в ФИА. Пока же само крыло проходит проверки, оно автоматически считается разрешенным – а деталь «Макларена» их вполне проходит.

Легальность «мини-DRS» также зависит от того, будет ли она планка в случае отказа возвращаться в полностью закрытое положение. Это наиболее четкий момент, основанный на правилах, ясный прямо сейчас – и пока кажется, будто по нему все проходит. По ходу сезона требования уже ужесточали и даже внедряли дополнительные камеры и маркеры для изучения, как работают некоторые детали при выдаче определенных показателей при проверках – но более глубокое вмешательство, скорее всего, потребует исправления регламента, и оно вступит в силу только в следующем сезоне.

Другой инженер и эксперт Sky Sport F1 Пьерджузеппе Донадони также поделился мнением, выделив два факта.

«То, что все заднее крыло согнуто, это нормально. Более или менее это делают все. А вот чтобы кромки закрытой DRS поднимались (и довольно сильно) на высоких скоростях, для меня это совершенно неприемлемо. В сегодняшней гонке даже несколько км/ч позволили выиграть или проиграть».

Вообще такую конструкцию по идее технически не так сложно скопировать… Вот только «Феррари» использует другие формы антикрыла и его крепления – придется переделывать всю заднюю часть машины.

Тем не менее, по инсайдам итальянского Motorsport, несколько команд уже готовят собственные версии к Гран-при США – на тесты в аэротрубе и симуляторе как раз уйдет месячный перерыв между этапами.

Насколько большим мог оказаться вклад новой смелой детали в победу Пиастри и прорыв Норриса на 11 позиций? На самом деле, колоссальным – даже больше, чем кажется на первый взгляд .

Постоянное ускорение на любой прямой в Баку – действительно важный фактор, но «Макларен» прежде всего превзошел конкурентов даже не по чистой скорости, а в работе с покрышками «хард» – именно благодаря бережному обращению и медленному износу Пиастри сумел лучше атаковать в середине отрезка и опередить Леклера, а затем круг за кругом удерживал Шарля умной и техничной сменой траекторий в самом опасном месте.

В итоге первыми «Пирелли» подвели именно Скудерию – Шарль потерял темп на последних кругах, и Оскар оторвался.

Такой «мини-DRS» мог сыграть ключевую роль в обороне не только в смысле скорости на прямых, но и как раз в помощи по снятию перегрузки на покрышки: ведь крыло перетекало как раз в момент сочетания максимального напряжения на задних шинах. Пиастри смещался на скорости 250 км/ч – с колоссальным лобовым сопротивлением, которое как раз и генерирует максимум прижимной силы, «зажигая» резину концах прямых (особенно на торможении), а боковые перегрузки на поворотах только добавляют к ним температуры из-за скольжения по асфальту.

Прорези же убирали часть лобового сопротивления и ненужной прижимной силы, балансируя нагрузку на заднюю часть и сцепление на осях болида – потому «Макларен» лучше управлялся на таких сменах траекторий в принципе и стабильнее держался на том же комплекте резины. Невозможно сказать, будто Оскар выиграл только благодаря ему или Норрис обогнал Ферстаппена только из-за новой пограничной детали, но она колоссально помогла.

Пока не ясно, чем все закончится: официально ни одна из команд-соперниц «Макларена» протест в ФИА не подавала – по крайней мере, об этом не сообщали.

Но «Макларен» определенно нашел занятный хак регламента – такой «серой зоны» в правилах «Ф-1» еще не видела. Читеры или нет?

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Фото: Gettyimages.ru /Dan Mullan