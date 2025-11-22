Ландо Норрис: «Когда увидел, что идет дождь, был не очень этому рад. Но сумел доказать, что ошибался в своих ожиданиях»

Норрис доволен своим выступлением в квалификации в дождевых условиях.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что рад выигранному поулу и тому, что он сумел продемонстрировать отличное выступление на мокрой трассе.

«Честно говоря, я сумел доказать сам себе, что ошибался в своих ожиданиях, которые были довольно низкими перед началом этого гоночного уик-энда. Еще на пресс-конференции в среду я не ждал от этого уик-энда ничего особенного, так что я почувствовал себя заметно лучше после того, как мы неплохо проявили себя на свободных заездах.

На самом деле я чувствовал себя уверенно, считая, что если квалификация пройдет в сухих условиях, то мы будем претендовать на самые высокие места. Что борьба будет очень плотно, но у нас есть шанс на поул. Так что, когда я проснулся незадолго до начала квалификации и увидел, что идет дождь, я был не очень этому рад. Ведь в дождь события всегда развиваются хаотично.

В этом сезоне я не особо уверенно чувствовал себя в таких условиях, особенно в начале чемпионата. Однако в данном случае я уверенно почувствовал себя за рулем болида с самого первого круга, что в итоге принесло нам хороший результат.

Что касается гонки, то вряд ли в практиках у меня был отрезок длиннее четырех кругов. Так что я понятия не имею, какой длины будут отрезки в гонке и так далее. Вопросов много, причем не только у нас.

Уверен, что очень немногие успели потренироваться на шинах «хард» и так далее, так что сложно сказать, чего ждать от гонки. Но у нас хороший темп, так что я жду, что буду бороться с Максом Ферстаппеном , Карлосом Сайнсом – уверен, они оба будут атаковать. Впереди длинная гонка, всякое может случиться», – рассказал Норрис.

