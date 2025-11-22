Лоран Мекьес о 19-м месте Цуноды в квалификации: «Это вина «Ред Булл»

Мекьес объяснил провал Цуноды в квалификации в Лас-Вегасе.

Руководитель «Ред Булл » сказал, что Юки Цунода вылетел после первого сегмента дождевой квалификации к Гран-при Лас-Вегаса из-за ошибки команды.

Японец занял 19-ю строчку по итогам субботней сессии.

«Что касается Юки, то это наша вина. Мы допустили серьезную ошибку в случае с давлением в шинах. Он выехал на трассу с настройками, которые, по сути, не оставили ему шансов на успех. Мы приносим ему извинения.

Этого не должно было случиться – но все-таки случилось. Лучшее, что мы можем сделать, – извлечь урок из этой ошибки. У него был потрясающий темп на протяжении всего уик-энда, ужасно, что мы отобрали у него такую возможность», – сказал Мекьес.

